Les talibans décapitent une joueuse de volley-ball montante alors que les vraies couleurs sont exposées | Monde | Nouvelles

Mahjabin Hakimi, une étoile montante du club de volley-ball de la municipalité de Kaboul, a été abattue par le groupe qui aurait ensuite publié des photos de sa tête décapitée sur les réseaux sociaux, peut-être comme un avertissement brutal aux autres. Des rapports contradictoires ont émergé sur la mort de la jeune fille.

Un certificat de décès qui a émergé a montré qu’elle était peut-être décédée une semaine avant que les talibans ne prennent le contrôle à la suite du retrait des États-Unis et de leurs alliés du pays.

D’autres allégations indiquent que la jeune athlète s’est suicidée.

Une photo divulguée de son corps montrait des blessures au cou, mais il était clair si une lame ou un point de ligature avait causé cela.

Cependant, le Payk Investigative Journalism Center, basé en Afghanistan, a déclaré que ses sources avaient confirmé que Mahjabin avait été « décapité par les talibans à Kaboul ».

Le signalement tardif de l’affaire semble survenir après que des entraîneurs et des amis ont été contraints au silence par les talibans, menaçant ceux qui osent s’exprimer avec violence.

Un entraîneur anonyme a déclaré: « Tous les joueurs de l’équipe de volley-ball et le reste des athlètes féminines sont dans une mauvaise situation, dans le désespoir et la peur. »

Parlant des circonstances dans lesquelles les joueurs se sont retrouvés après la prise du pouvoir par les talibans, elle a déclaré: « Tout le monde a été contraint de fuir et de vivre dans des endroits inconnus. »

Suite à des informations selon lesquelles des joueurs auraient réussi à fuir le pays, l’entraîneur affirme que seuls deux membres de l’équipe avaient réussi cet exploit. Les autres se cachent maintenant, craignant pour leur vie.

Bien que les fantassins talibans aient autorisé les femmes à faire la marche, les journalistes couvrant l’événement ont été frappés par les voyous, un rapport révélant qu’un journaliste étranger avait été touché avec la crosse d’un fusil.

L’une des organisatrices de l’événement, Zahra Mohammadi, a déclaré : « La situation est que les talibans ne respectent rien… ni les journalistes – étrangers et locaux – ni les femmes.

Parlant des droits des femmes dans le pays, Mme Mohammadi a déclaré : « Mon message à toutes les filles et les femmes est le suivant… n’ayez pas peur des talibans, même si votre famille ne vous permet pas de quitter votre maison. N’ayez pas peur. Sortez, faites des sacrifices, luttez pour vos droits… nous devons faire ce sacrifice pour que la prochaine génération puisse vivre en paix.

Alors que les talibans tentent désespérément de présenter une nouvelle image au monde depuis son retour au pouvoir, la décapitation du volleyeur ne rendra pas service à son image.

L’équipe nationale afghane de volley-ball féminin a adressé une pétition à des organisations étrangères pour les aider à sortir, mais jusqu’à présent, les appels à l’aide ont été infructueux.

Un joueur qui a réussi à s’échapper et vit maintenant au Royaume-Uni a déclaré lors d’une interview à la BBC le mois dernier que les joueurs avaient quitté leur domicile et s’étaient enfuis vers des provinces plus reculées.

Zahra Fayazi a déclaré que les mesures prises étaient désespérées.

Parlant de certains des joueurs, elle a déclaré: «Ils ont même brûlé leur équipement sportif pour se sauver eux-mêmes et leurs familles. Ils ne voulaient pas qu’ils gardent quoi que ce soit en rapport avec le sport. Ils sont effrayés. »

Les États-Unis ayant déjà entamé des pourparlers diplomatiques avec les talibans depuis leur départ, il semble que pour l’instant, des éléments brutaux du groupe semblent toujours être en activité malgré le fait qu’ils revendiquent un changement de doctrine.