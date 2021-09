Les talibans devraient suivre ce que le Coran Sharif dit vraiment, pas ce qu’ils ont interprété : Mehbooba Mufti

in

Mehbooba Mufti a ajouté que les talibans devraient suivre le modèle de gouvernance de Madina s’ils veulent faire du commerce avec d’autres pays.

Le chef du PDP, Mehbooba Mufti, a déclaré aujourd’hui que les talibans peuvent montrer l’exemple devant le monde s’ils suivent ce que dit vraiment la charia ou le Coran Sharif. S’adressant aux journalistes, Mufti a déclaré que si les talibans continuaient à faire ce qu’ils faisaient auparavant, cela pourrait devenir problématique pour le peuple afghan.

« Les talibans sont en train de devenir une réalité. Ils avaient une image anti-droits de l’homme pendant leur premier règne. S’ils veulent gouverner l’Afghanistan, ils devraient suivre ce que dit la charia ou le Coran Sharif, dans lesquels les femmes ont des droits, les enfants ont des droits, les personnes âgées ont des droits, pas ce qu’elles disent », a déclaré Mufti.

Elle a ajouté que les talibans devraient suivre le modèle de gouvernance de Madina s’ils veulent faire du commerce avec d’autres pays. « Ils devraient suivre le modèle de gouvernance de Madina. S’ils suivent cela, ils peuvent alors donner l’exemple au monde et faire du commerce avec d’autres pays. S’ils continuent à faire ce qu’ils faisaient auparavant, alors ce sera problématique pour le peuple afghan », a déclaré Mufti.

#REGARDER | Les talibans sont en train de devenir une réalité. Ils avaient une image anti-droits de l’homme pendant leur premier règne. Ils peuvent donner l’exemple au monde s’ils suivent la vraie loi de la charia qui inclut les droits des femmes, et non leur interprétation de la charia : le chef du PDP Mehbooba Mufti à Kulgam pic.twitter.com/00vTqNdKXQ – ANI (@ANI) 8 septembre 2021

Notamment, les talibans ont aujourd’hui formé un gouvernement en Afghanistan. Depuis que le groupe a pris le contrôle de l’Afghanistan le mois dernier, certaines restrictions ont été imposées aux femmes dans le pays.

Les femmes n’ont pas non plus été représentées dans le nouveau gouvernement. Les talibans avaient nommé Sirajuddin Haqqani ministre de l’Intérieur. Notamment, Haqqani figure sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI avec une prime de 5 millions de dollars sur sa tête.

