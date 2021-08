Les talibans disent que les Afghans ne seront plus autorisés à se rendre à l’aéroport de Kaboul .

in

En Afghanistan, les talibans autorisent toujours les ressortissants étrangers à partir via l’aéroport international de Kaboul, mais mardi, le groupe militant a décidé de ne plus laisser les Afghans monter à bord des avions américains pour partir également.

« Nous demandons aux Américains de changer de politique et de ne pas encourager les Afghans à partir », a déclaré le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid. « Ils peuvent prendre toutes les personnes qui leur appartiennent », a-t-il déclaré, faisant référence aux Américains. Mais les talibans ont décidé qu’ils avaient besoin de ressortissants afghans pour rester et aider à reconstruire le pays.

Des milliers d’Afghans continuent d’affluer vers l’aéroport de Kaboul pour tenter de fuir la nation nouvellement contrôlée par les talibans. De nombreux Afghans, en particulier ceux qui ont des liens avec les forces alliées occidentales, seront en grand danger s’ils restent en Afghanistan.

La nouvelle selon laquelle les talibans empêcheront encore plus d’Afghans de tenter de quitter le pays intervient parallèlement à la décision du président Biden d’aller de l’avant avec la date limite de retrait du 31 août pour les troupes américaines. Le président, qui a rencontré les dirigeants du G-7 ce matin pour discuter des options stratégiques devant lui, a subi des pressions pour prolonger le retrait, car des milliers d’Américains sont toujours bloqués en Afghanistan et les pays européens ont déclaré que leurs missions d’évacuation seraient pas possible si l’armée américaine conserve le contrôle de l’aéroport.

Biden devrait s’adresser au public plus tard dans la journée.

