Les talibans empêchent le départ de 6 avions remplis d’Américains et d’alliés, selon le représentant Mike McCaul

Les talibans empêchent au moins six avions remplis de civils américains et d’alliés de quitter l’Afghanistan, selon le représentant Michael McCaul (R-Tx.), le membre le plus haut placé de la commission des affaires étrangères de la Chambre, s’exprimant dimanche sur Fox News.

“En fait, nous avons six avions à l’aéroport de Mazar-i-Sharif, six avions, avec des citoyens américains à bord au moment où je parle, également avec ces interprètes, et les talibans les tiennent en otage pour des demandes en ce moment”, a déclaré M. McCaul. “L’État a autorisé ces vols et les talibans ne les laisseront pas quitter l’aéroport.”

“Les talibans veulent quelque chose en échange, c’est vraiment … se transformer en une situation d’otage où ils n’autoriseront pas les citoyens américains à partir tant qu’ils n’auront pas obtenu la pleine reconnaissance des États-Unis d’Amérique”, a-t-il déclaré.

Fox News rapporte qu’ils ont demandé des commentaires à la Maison Blanche et au Conseil de sécurité nationale.

Lien source