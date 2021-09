Les talibans encouragent le Royaume-Uni à retourner dans leur ambassade en Afghanistan – « Pourquoi ne sont-ils pas ici ? » | Monde | Nouvelles

Malgré les inconvénients inhérents tels que le coût du capital, la logistique et la dépendance à l’égard des matières premières importées, « l’acier inoxydable fabriqué en Inde » est compétitif par rapport à la plupart des économies développées. Par Aruna Sharma La vision de croissance accélérée de l’Inde est guidée par « Make in India ». Les MPME doivent […] More