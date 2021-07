Les talibans et l’Inde – Une réflexion

in

Par P Stobdan

Les talibans ont été entendus pour la première fois à l’automne 1994 lorsqu’un groupe de miliciens a sauvé un convoi de camions pakistanais des guérilleros locaux à Kandahar. Mais, sa naissance était profondément liée à la sale conspiration du Pakistan pour diluer les idéaux du Pushtunwali ghayrat (honneur) et les remplacer par la marque pakistanaise de la morale islamique dans le but de fédérer finalement l’Afghanistan avec le Pakistan.

L’idée d’effacer le nationalisme afghan a été initialement conçue à la fin des années 1980 lorsque Zia ul-Haq et son chef de l’ISI, Hamid Gul ont lancé le Jihad afghan contre l’Union soviétique avec l’argent saoudien et les armes américaines sous le patronage du conservateur Jamaat-i-Islami. (JU). L’objectif sous-jacent était de créer une « profondeur stratégique » illusoire en Afghanistan dans le but de contrer l’Inde.

Mais à leur grand désarroi, les Pakistanais ont échoué dans leur projet lorsque les moudjahidines afghans, que l’ISI avait scrupuleusement nourris, ont tourné le dos et ont refusé de se prosterner devant Islamabad après le retrait des Soviétiques d’Afghanistan en 1989. À leur incrédulité, les moudjahidines afghans se sont plutôt tournés vers Delhi. de soutien après avoir formé leur gouvernement à Kaboul en 1992.

Et, lorsqu’Islamabad n’a pas réussi à déplacer politiquement le régime de Rabbani, Benazir Bhutto et son ministre de l’Intérieur Naseerullah Babar (le grand rival de Gul) ont cherché à réorganiser toute la politique afghane en abandonnant les anciens réseaux moudjahidines au profit de la création d’une nouvelle milice – les talibans. Cette fois, le projet a été lancé sous le patronage de Jamaat-ul-Ulema-Islam (JUI) dirigé par Maulana Fazlur Rahman.

Les talibans ont été levés l’année où le traité de la ligne Durand (12 novembre 1893) devait expirer sa validité de 100 ans en 1993. Le traité prévoyait le retour de Khyber Pakhtunkhwa en Afghanistan sur les lignes du retour de Hong Kong à la Chine en 1997 Delhi a étrangement gardé le silence dessus !

L’impression était alors que les talibans avaient été créés par le Pakistan pour contrecarrer le projet ferroviaire financé par l’Inde pour relier Sarakh (Turkménistan) à Tajan (Iran) qui a été achevé en 1994.

Le plan stratégique de l’Inde visant à connecter pour la première fois l’Asie centrale au golfe Persique après l’effondrement soviétique a incité le Pakistan à signer rapidement un accord avec l’UNACOL et le delta saoudien pour construire un gazoduc du Turkménistan au Pakistan via l’Afghanistan. Cela contrastait avec la décision du gouvernement afghan de signer un accord avec la société argentine Bridas. Mais, dans ce jeu de politique de pipeline, les États-Unis ont soutenu le gouvernement Benazir. C’était Zalmay Khalilzad, l’envoyé spécial américain actuel en Afghanistan qui avait négocié avec les talibans pour UNACOL.

Cependant, comme le plus grand obstacle du projet restait le gouvernement pro-indien Rabbani à Kaboul qui préférait les Bridas, l’ISI, la CIA et la présidence saoudienne du renseignement général (GIP) sont intervenus pour pousser militairement les talibans vers le nord pour gagner la majorité des provinces afghanes. tout au long de 1995. Cette poussée des talibans par l’ISI et la CIA a abouti au rassemblement de presque toutes les factions moudjahidines, y compris le protégé le plus fidèle de l’ISI, Gulbuddin Hekmatyar, pour se rallier au gouvernement Rabbani à Kaboul. Hekmatyar a été intronisé Premier ministre du gouvernement Rabbani en vertu d’un accord de partage du pouvoir.

Le Premier ministre Deve Gowda n’a pas tardé à envoyer son message de félicitations à Hekmatyar lors de son entrée en fonction. Hekmatyar a également répondu en acceptant l’invitation du chargé d’affaires de l’Inde à assister à la réception du jour de l’indépendance de l’Inde le 15 août 1996.

Dans une séquence rapide d’événements par la suite, en particulier après une visite du chef du renseignement saoudien, le prince Turki al-Fayçal Saud au Pakistan, il n’a fallu que 50 jours aux talibans pour capturer Kaboul le 27 septembre 1996.

L’Inde a refusé de retirer la reconnaissance du gouvernement Rabbani et 11 de ses diplomates sont rentrés chez eux le 26 octobre 1996. Le ministre indien des Affaires étrangères IK Gujral, basé à New York, a exprimé son « choc » et son « indignation » face à l’exécution publique de l’ancien président Najibullah.

Aucun pays, à l’exception du Pakistan, n’a reconnu le gouvernement taliban après six mois pendant lesquels la milice a remporté une brève victoire sur Mazar-i-Sharif en mai 1997. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont reconnu les talibans par la suite.

Delhi a veillé à ce que le régime taliban n’obtienne aucune légitimité, a renoncé à sa démonstration de fanatisme et d’intolérance, pour sa dépendance à l’égard de l’ISI, épousant l’idéologie extrémiste et sapant l’extension de l’Inde en Asie centrale, entre autres.

Dans une déclaration suo motu en novembre 1996, Gujral s’est engagé à ramener les opposants aux talibans au pouvoir. L’Inde a maintenu la pression diplomatique avec d’autres et a invité les responsables de Rabbani à assister à la réunion du NAM à New Delhi en avril 1997. Les talibans ont été très contrariés par l’événement et ont mis en garde Delhi pour avoir commis une grave erreur.

Chez lui, l’opposition BJP a trouvé la politique afghane de l’Inde trop ambivalente, tandis que d’autres l’ont qualifiée d’irréaliste compte tenu de la réalité du terrain et ont appelé à être du côté du nouveau vainqueur à Kaboul. Mais la ‘doctrine Gujral’ tant proclamée qui se concentrait sur l’amélioration des liens avec le ‘voisinage’ immédiat avait mis l’Afghanistan au second plan.

L’Inde s’est retrouvée dans une position peu enviable lorsque les talibans ont remporté une victoire surprise sur Mazar-i-Sharif le 24 mai 1997. New Delhi s’est tourné vers l’axiome diplomatique et a qualifié l’événement d’affaires intérieures de l’Afghanistan. Mais ce qui a été choquant, c’est la visite du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Viktor Osuralyuk à Islamabad en juin 1997 et la visite ultérieure du ministre pakistanais des Affaires étrangères Ayub Khan à Moscou. L’Inde a également été tenue à l’écart des discussions engagées par Moscou en Asie centrale en 1997.

L’histoire y est restée jusqu’au 11 septembre !

Étonnamment, pendant leur règne à Kaboul (1996-2001), les talibans n’ont fait aucune ouverture hostile envers l’Inde. Au lieu de cela, au milieu des rapports en 1996 selon lesquels le Pakistan aurait levé une autre force afghane alternative, les talibans ont averti Islamabad qu’une telle action l’obligerait à se retourner pour obtenir l’aide de l’Inde.

Sans la rigidité de Delhi, les talibans auraient tôt ou tard tendu la main à l’Inde pour contrebalancer l’influence pakistanaise. Delhi est restée déterminée à se retenir, motivée par la crainte que les talibans ne se frayent un chemin au Cachemire s’ils y accèdent par l’axe Badakhshan – PoK.

Taliban et Cachemire

La crainte que les talibans ne créent un autre tourbillon de troubles au Cachemire est restée farfelue. Les troubles au Cachemire avaient repris en 1995 avant l’arrivée au pouvoir des talibans en 1996. En fait, si le passé en est une indication, la préoccupation des talibans pour l’Afghanistan s’est avérée meilleure pour l’Inde. Après avoir culminé (au-dessus de 6 000) en 1995, le flux de militants afghans au Cachemire a diminué après l’arrivée au pouvoir des talibans en 1996. La plupart des moudjahidines afghans sont retournés en Afghanistan.

Bien sûr, l’insurrection au Cachemire s’est poursuivie par la suite, mais principalement soutenue par le réseau Hekmatyar et Haqanni, apparemment pour maintenir l’ISI de bonne humeur. En fait, les hypothèses erronées sur les talibans en Inde pourraient également être dues à la section de parti pris libéral des médias pakistanais qui avait tendance à effrayer le public indien de la monstruosité des talibans en tant qu’atout essentiel de l’ISI contre l’Inde. Mais pour les talibans eux-mêmes, mis à part quelques déclarations nébuleuses sur le soutien aux causes musulmanes, ils n’ont fait aucune proclamation implicite sur le Cachemire au cours des près de trois décennies de son existence – aucune preuve directe de l’implication secrète ou manifeste des talibans au Cachemire n’a été observée. Ceci malgré une puissante fatwa émise en 2009 par un religieux égyptien basé au Qatar et un mécène clé des talibans, Yusuf al-Qaradawi pour soutenir le Jihad contre l’Inde.

La dernière conformité des talibans sur le Cachemire est survenue à la suite de la révocation de l’article 370 l’année dernière lorsqu’ils ont publié une déclaration rejetant fermement la politique sinistre du Pakistan visant à lier les pourparlers de Doha américano-talibans à la question du Cachemire.

L’horrible cas de détournement d’IC-814 à Kandahar en 1999 était plus l’œuvre de l’ISI pour libérer Masood Azhar et d’autres de la prison indienne que le dessein des talibans contre l’Inde. Pourtant, les talibans en voulaient à l’Inde de ne pas avoir suffisamment apprécié ses meilleurs efforts pour résoudre la crise de l’IC-814 sans trop de sang.

Ceci mis à part, les talibans ont raillé l’Inde pour avoir d’abord soutenu les régimes soviétiques et plus tard soutenus par les États-Unis à Kaboul. Ils se sont également opposés à ce que l’Inde s’approche de l’Afghanistan à travers le prisme pakistanais.

Le porte-parole des talibans, Mohammad Suhail Shaheen, a exprimé sa volonté de promulguer une loi contre les groupes terroristes étrangers opérant contre tout autre pays. La déclaration nécessite un examen minutieux. De toute évidence, les talibans surveillent attentivement les étapes indiennes au stade de la transition. Le message implicite est que la balle est maintenant dans le camp de l’Inde. Delhi doit faire attention à ce stade de ne pas se laisser provoquer par la propagande instiguée par l’ISI et maintenir une ligne de communication directe avec les talibans. La décision de New Delhi d’évacuer le personnel diplomatique de Kandahar était la bonne chose à faire car le consulat là-bas aurait été la cible de l’ISI et aurait imputé la responsabilité aux talibans.

(L’auteur est un expert des affaires eurasiennes. Il est l’auteur du volume (livre) ‘The Afghan Conflict & India’ (1998). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

