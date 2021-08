Les talibans feront-ils reculer deux décennies de progrès en matière de santé publique en Afghanistan ?

Depuis que les talibans ont repris Kaboul dimanche dernier, les observateurs du monde entier s’inquiètent de ce que le contrôle du groupe religieux signifiera pour les femmes afghanes, sa sécurité intérieure, son système éducatif, ses minorités religieuses et ses citoyens qui ont aidé l’occupation de la coalition dans le passé. deux décennies.

Mais relativement peu d’attention a été accordée à ce que la victoire des talibans signifiera pour l’une des plus grandes réalisations du pays : la forte baisse de la mortalité infantile et maternelle au cours des deux dernières décennies.

Une étude publiée dans The Lancet Global Health a révélé qu’entre 2003 et 2015, la mortalité infantile en Afghanistan a chuté de 29 %. Bien que la mortalité maternelle soit difficile à estimer, un ensemble de données a révélé que les décès lors de l’accouchement sont passés de 1 140 pour 100 000 en 2005 à 638 pour 100 000 en 2017, soit près de la moitié.

Ces progrès n’étaient pas nécessairement tous générés par l’occupation dirigée par les États-Unis, l’aide des organisations internationales et les initiatives dirigées par les Afghans y contribuant fortement ; et ces estimations reposent sur des enquêtes auprès des ménages qui sont difficiles à bien mener, en particulier dans les pays pauvres, déchirés par la guerre, avec de grandes populations nomades, ce qui signifie qu’ils sont probablement en panne dans une certaine mesure.

Mais quelle que soit leur origine, ce sont des gains énormes pour la santé du pays, des gains qui représentent des centaines de milliers de vies sauvées. Ce serait désastreux s’ils devaient se détériorer, ou si les progrès devaient ralentir, sous le nouveau régime.

Des médecins afghans assistent un soldat de l’armée nationale afghane blessé à l’hôpital militaire Daoud Khan le 23 avril 2011 à Kaboul.Majid Saeedi/.

Pour avoir une idée d’où viennent ces progrès et s’ils peuvent être maintenus sous le régime des talibans, j’ai parlé avec Gilbert Burnham, professeur à la Bloomberg School of Public Health de Johns Hopkins qui a fait des recherches sur les systèmes de santé afghans et aidé à mener des enquêtes de santé publique. depuis 2002. Une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Dylan Matthews

Lorsque vous avez commencé en Afghanistan en 2002, le pays était sous le joug des talibans depuis cinq ans et était en état d’urgence humanitaire. Quelle a été votre évaluation de la santé publique du pays par rapport à d’autres endroits où vous avez travaillé ?

Gilbert Burnham

Sans recensement, ce que l’Afghanistan n’a jamais eu, il est difficile de tracer des tendances. Mais l’état de santé de l’Afghanistan était mauvais avant l’invasion soviétique en 1978, avec une mortalité infantile et juvénile élevée. A l’époque soviétique [1978 to 1989] et par la suite, pendant le conflit avec les moudjahidines et les talibans, il n’y a eu que peu ou pas d’amélioration. En 2002, l’état de santé, en particulier des femmes et des enfants, était médiocre par rapport aux normes mondiales et aux normes régionales. Les décès de femmes dus à des causes liées à la grossesse sont parmi les pires au monde.

Dylan Matthews

Quelles ont été les principales tendances de la santé publique en Afghanistan au cours des deux dernières décennies ?

Gilbert Burnham

Les principaux indicateurs de santé sont encore pires que la région, mais beaucoup ont montré une amélioration remarquable. Il s’agit notamment de la couverture vaccinale, des femmes accouchant avec un personnel qualifié, des taux de mortalité des enfants et du fonctionnement des hôpitaux. Le pourcentage de la population qui a accès aux soins de santé primaires est particulièrement impressionnant, bien qu’il y ait encore de nombreux ménages vivant dans des endroits isolés et éloignés, et plusieurs millions de nomades avec peu d’accès aux soins.

La formation des travailleurs de la santé, en particulier avec des compétences avancées, a été particulièrement impressionnante. Le nombre de travailleurs de la santé ayant une formation avancée en santé publique, obtenue aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans la région, bien qu’encore insuffisant, est remarquable, étant donné qu’il y en avait peu ou pas en 2002.

Dylan Matthews

Si vous essayez d’expliquer les tendances positives de la mortalité infantile et maternelle en Afghanistan, qu’est-ce qui est crédité là-bas ? Quels types d’aides, de programmes gouvernementaux ou de changements sociétaux en sont responsables ?

Gilbert Burnham

L’amélioration de la santé maternelle et infantile était une priorité du gouvernement depuis le début, fortement soutenue par des programmes tels que l’USAID et l’ONU. L’UNICEF a toujours été un acteur important.

S’il est toujours important de renforcer l’accès aux soins, la qualité des soins et la disponibilité des vaccins, d’autres améliorations en matière d’eau et d’assainissement, de routes, de marchés, d’écoles et d’éducation des femmes sont également importantes. Le [US] le gouvernement et les donateurs de soutien tels que la Banque mondiale étaient vraiment concentrés sur ces priorités maternelles et infantiles, et cette concentration a fonctionné. Tandis que [maternal and child health in] L’Afghanistan n’est toujours pas bon par rapport à ses voisins, l’évolution de la plupart des indicateurs de santé publique depuis 2002 a été assez impressionnante.

En avril, l’UNICEF a aidé à lancer une campagne de vaccination à grande échelle contre la poliomyélite à travers l’Afghanistan ciblant 9,9 millions d’enfants.Xinhua/Rohullah via . Dylan Matthews

Qu’est-il advenu des ressources humaines dans le domaine de la santé depuis 2002? Comment la main-d’œuvre a-t-elle été augmentée pour les médecins, les infirmières et les autres personnels médicaux ?

Gilbert Burnham

Le nombre et la qualité des travailleurs de la santé ont considérablement augmenté et un leadership extrêmement compétent a émergé. Pourtant, les systèmes de santé plus développés sont toujours un aimant pour la migration. Les pénuries de médicaments et les retards de paiement des salaires peuvent avoir un effet démoralisant. Un secteur privé de la santé très solide est en train d’émerger, même dans les plus petites régions, et cela devenait une source privilégiée de traitement pour de nombreuses affections.

Dylan Matthews

Que peut-on attendre sur la santé publique d’un régime taliban ?

Gilbert Burnham

Nous ne savons pas encore. Les promesses initiales ressemblaient à un soutien aux programmes existants, et il y a eu une certaine sensibilisation auprès des donateurs internationaux et des organisations d’aide les encourageant à poursuivre leur travail. Mais ce sont les premiers jours. Le maintien du rôle émergent des femmes dans le personnel de santé sera probablement un test décisif pour [international] donateurs.

Dylan Matthews

Dans quelle mesure l’aide est-elle allée à la prestation de services par rapport à la corruption ? Je sais que c’est une grande inquiétude que les gens ont au sujet du gouvernement afghan en général; était-ce un gros problème de santé en particulier ?

Gilbert Burnham

La corruption est un problème pour la plupart des pays pauvres. À mesure qu’ils deviennent plus prospères, cela diminue souvent. Dans le secteur de la santé, il y a certains domaines dans les pays où la corruption se produit souvent – les médicaments, la construction et l’emploi de travailleurs inexistants ou “fantômes”. Bien qu’une enquête du gouvernement afghan il y a plusieurs années ait identifié plusieurs domaines de corruption dans le secteur de la santé, j’ai l’impression que cela n’a pas été un problème aussi important que dans d’autres secteurs, mais ce n’est que mon impression.

Dylan Matthews

Si vous envisagez cinq ans pour l’Afghanistan, à quoi ressemblerait un bon scénario ? A quoi ressemblerait un mauvais scénario ? Qu’espérez-vous ou craignez-vous ?

Gilbert Burnham

Le meilleur scénario serait de continuer à mettre l’accent sur la santé des femmes et des enfants, l’expansion du secteur de la santé publique en développement – y compris la nutrition, l’eau, l’assainissement et le logement – et l’attention portée au problème émergent des maladies chroniques ou non transmissibles.

Le personnel de santé a besoin d’un soutien continu. Les choses peuvent mal tourner si la restriction des femmes, à la fois en tant qu’objectif de santé et dans la main-d’œuvre, se produit et que l’idéologie commence à entraver les programmes de santé. La santé de l’Afghanistan ne peut pas progresser sans un soutien extérieur continu, et cela sera probablement nécessaire pendant quelques années à venir, quel que soit le gouvernement. Un retour à la guerre et à l’instabilité est le pire des cas imaginable pour la santé du pays.