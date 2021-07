Les talibans gagnent du terrain en Afghanistan ; EAM Jaishankar fait escale en Iran sur le chemin de la Russie

in

Les talibans ayant de nouveau réalisé des gains importants dans l’Afghanistan voisin après le retrait des forces de l’OTAN et des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, en route pour la Russie, fait escale à Téhéran, en Iran.

« Bien que l’engagement avec le prochain changement de régime en Iran soit important et puisse attendre ; ce sont les développements rapides en Afghanistan qui pourraient probablement nécessiter une attention immédiate car ce seraient des aspects importants des discussions de l’EAM entre l’Inde et la Russie qui impliquent également l’Iran », a déclaré le général de division NK Bhatia (à la retraite) à Financial Express Online.

Escale en Iran

Il s’agit de la première visite du ministre en Iran après un changement de régime dans ce pays. Il rencontrera son homologue Javad Zarif, et les entretiens porteront sur la situation sécuritaire en Afghanistan, où les talibans sont de retour et font des progrès significatifs. Une escale similaire avait été faite en septembre dernier alors que le ministre se rendait à Moscou.

Avis d’expert sur l’escale en Iran

Partageant son point de vue sur l’arrêt en Iran, le vétéran de l’armée indienne, le major-général NK Bhatia, a déclaré : « La visite houleuse du ministre indien des Affaires étrangères à Téhéran en route vers Moscou le 7 juillet 2021 ne devrait surprendre personne car elle est importante du point de vue des développements actuels en Iran comme en Afghanistan.

Comme le suggèrent les dernières contributions, les talibans ont fait des percées majeures dans le nord de l’Afghanistan, capturant des districts après avoir forcé les troupes de l’armée nationale afghane à se rendre aux talibans. La zone étant plus proche de l’Iran et du Tadjikistan serait sûrement un facteur d’inquiétude pour les Iraniens autant que pour les pays au nord de l’Afghanistan.

“Bien que l’Iran ait vivement critiqué la présence des troupes américaines et occidentales dans la région et serait heureux d’assister à leur retrait, l’avancée rapide des talibans aurait sûrement surpris les Iraniens autant qu’elle a surpris d’autres nations”, estime-t-il.

« Ces derniers temps, la Russie est devenue un acteur important dans le jeu de puissance en Afghanistan. Il a joué un rôle important en s’engageant dans des pourparlers avec l’Iran ainsi qu’avec le Pakistan pour une feuille de route en Afghanistan après le retrait des États-Unis d’Afghanistan. On se souvient que le ministre russe des Affaires étrangères avait effectué une visite éclair à Delhi accompagné de l’envoyé spécial russe en Afghanistan avant sa visite au Pakistan en avril de cette année », ajoute le major-général NK Bhatia.

Selon lui, « Le fait est que l’Inde reste intéressée par l’Afghanistan et essaie de trouver des moyens de rester pertinente dans les équations émergentes dans le pays voisin. Le Pakistan étant totalement opposé au rôle de l’Inde en Afghanistan, il est naturel que l’Inde explore les options d’engagement avec l’Iran et la Russie pour s’ouvrir à de nouvelles équations qui émergent en Afghanistan.

Relations bilatérales Inde-Iran

Pour l’Inde, ce nouveau développement en Afghanistan est une préoccupation majeure car l’Inde et l’Iran ont travaillé ensemble sur le projet du port de Chabahar. Il s’agit d’un projet essentiel dans la région et il a établi une connectivité avec l’Afghanistan.

Comme cela a été signalé précédemment, au début de 2021, l’Inde a fourni des grues pour le projet et a été profondément impliquée dans le développement de la phase I du port de Shahid Beheshti à Chabahar.

En 2018, India Ports Global Limited (IPGL) a repris les opérations portuaires. Et jusqu’en décembre 2020, 1,75 million de tonnes de vrac et plus de 13 000 EVP de conteneurs ont été traités dans ce port.

Par le biais du port de Chabahar en 2020, pour faire face à l’attaque des criquets pèlerins, l’Inde avait envoyé 20 000 litres du pesticide Malathion 96% ULV en Iran.

L’année dernière, en pleine pandémie mondiale de COVID-19, via ce port, l’Inde avait également envoyé 75 000 tonnes de blé en Afghanistan dans le cadre de l’aide humanitaire.

MEA sur la visite de la Russie

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), le ministre est en visite officielle en Russie du 7 au 9 juillet. Il rencontrera son homologue, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et les discussions porteront sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et internationales ainsi que sur la lutte contre le COVID-19. Il rencontrera également le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Yuri Borisov, son homologue de la Commission intergouvernementale indo-russe de coopération commerciale, économique, scientifique, technologique et culturelle (IRIGC-TEC). Une rencontre avec le président de la Commission de la Douma d’État sur les affaires internationales, Leonid Slutsky, est également prévue.

La visite devrait approfondir davantage le « Partenariat stratégique spécial et privilégié » entre l’Inde et la Russie.

A Moscou, le ministre doit prononcer un discours sur « Les relations Inde-Russie dans un monde en mutation » au prestigieux Institut Primakov d’économie mondiale et de relations internationales.

