Les talibans gagnent du terrain en Afghanistan ; L’Inde évacue ses diplomates de Mazar-e-Sharif

L’Inde lance un appel urgent à l’évacuation de ses pays de Mazar-e-Sharif, qui est la quatrième plus grande ville d’Afghanistan, alors que la situation sécuritaire s’y détériore alors que les talibans continuent de gagner du terrain.

Un vol spécial en provenance d’Inde partira de Mazar-e-Sharif après avoir évacué les Indiens alors que la violence s’intensifie autour de la capitale de la province de Balkh.

L’annonce du vol spécial a été faite via le compte Twitter du consulat indien à Mazar-e-Sharif et a exhorté les nations indiennes dans et autour de la région à partir sur le vol spécial.

Les citoyens indiens désireux de quitter les lieux ont été invités à soumettre leurs coordonnées, y compris leur nom, les détails de leur passeport au consulat indien de toute urgence.

En outre, l’ambassade de l’Inde à Kaboul, qui fonctionne toujours, a partagé une liste d’avis de sécurité pour tous les Indiens d’Afghanistan, déclarant qu’ils devraient se tenir au courant des vols disponibles au départ de différentes villes pour l’Inde.

Il a également demandé aux entreprises indiennes qui opèrent en Afghanistan de retirer immédiatement leurs employés de divers sites de projet avant que les voyages aériens ne soient interrompus. Après leur conquête de Kunduz, qui est proche de la frontière du Tadjikistan, les talibans poursuivent leur poussée dans diverses villes à travers l’Afghanistan déchiré par la guerre et ont atteint la périphérie de la ville de Mazar-e-Sharif. Ville majoritairement non pachtoune, Kunduz est tombée dimanche aux mains des talibans.

Selon certaines informations, un affrontement majeur est attendu alors que le gouvernement du président Ashraf Ghani s’apprête à mener un combat acharné pour empêcher la ville de tomber aux mains des talibans.

L’ordre public se détériore

L’Inde commençant le processus d’évacuation, cela montre à quel point la situation dans ce pays s’est détériorée. Et il est devenu difficile pour la sûreté et la sécurité des ressortissants étrangers. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également demandé à leurs ressortissants de partir au plus tôt.

Il y a environ 1500 Indiens qui sont actuellement en Afghanistan selon les données du gouvernement.

L’avis indien a demandé à tous les Indiens d’Afghanistan de s’inscrire auprès des consulats et les membres des médias indiens ont été invités à s’inscrire pour un briefing personnalisé avec l’aile des affaires publiques et de la sécurité de l’ambassade indienne.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, en juillet, le gouvernement indien avait retiré une cinquantaine de diplomates et de membres du personnel de sécurité de ses consulats basés à Kandahar.

L’IAF envoie un avion de transport

L’armée de l’air indienne a dépêché un avion de transport spécial pour ramener les diplomates, les fonctionnaires, les membres du personnel ainsi que le personnel de l’ITBP.

Le retrait complet des forces américaines devrait être terminé d’ici le 31 août 2021.

