Les talibans libèrent des milliers de prisonniers d’une ancienne base américaine (rapport)

Dans la liesse des supporters recevant Leo Messi au Parc des Princes, le PSG a remporté samedi dernier une belle victoire face à Strasbourg, démontrant sa puissance offensive avec quatre buts et un grand match de Mbappé et Icardi. Cependant, ceux de la capitale française ont beaucoup souffert de la zone défensive, recevant deux buts