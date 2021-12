Les talibans mis en garde par les États-Unis et le Royaume-Uni contre des « assassinats sommaires » en Afghanistan | Monde | Nouvelles

Plus de vingt pays, principalement occidentaux, ont signé une lettre condamnant les actions signalées en Afghanistan par des organisations de défense des droits humains, les États-Unis menant l’appel à des enquêtes sur les meurtres présumés. Dans une déclaration conjointe publiée par le département d’État américain, les gouvernements ont réitéré la promesse de juger les talibans sur la base de leurs actions, ce qui était la ligne officielle de nombreux pays lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août.

Les pays comprennent l’Australie, la France, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Macédoine du Nord.

Cela survient après que Human Rights Watch a publié un rapport plus tôt cette semaine, dans lequel ils ont énuméré l’exécution ou la disparition apparente de près de 50 anciens membres des forces de sécurité et du renseignement afghans.

Ils avaient signalé ces individus comme étant connus des talibans, ou s’étant rendus aux nouveaux dirigeants après la chute de Kaboul.

Dans la déclaration, les pays ont déclaré qu’ils étaient « profondément préoccupés par les informations faisant état d’assassinats sommaires et de disparitions forcées d’anciens membres des forces de sécurité afghanes, telles que documentées par Human Rights Watch et d’autres ».

La déclaration poursuit : « Nous soulignons que les actions présumées constituent de graves violations des droits humains et contredisent l’amnistie annoncée par les talibans.

« Nous appelons les talibans à appliquer efficacement l’amnistie pour les anciens membres des forces de sécurité afghanes et les anciens responsables gouvernementaux afin de garantir qu’elle soit respectée dans tout le pays et dans tous leurs rangs. »

Ils ont ensuite appelé à une enquête rapide sur ces rapports soulevés par Human Rights Watch, ajoutant qu’ils devraient être « enquêtes rapidement et de manière transparente ».

La déclaration a souligné l’importance de tenir tout auteur responsable de ses actes, un exercice de responsabilité qui « doit être clairement annoncé comme un moyen de dissuasion immédiat à d’autres meurtres et disparitions ».

Cependant, à la recherche d’une reconnaissance et d’une légitimité mondiales, les talibans de 2021 ont promis un changement, et non une continuité, dans leur comportement sur des questions comme les droits de l’homme.

Jusqu’à présent, ces promesses n’ont pas été tenues – les femmes ont été marginalisées dans une liste croissante de lieux, et un haut responsable taliban a déclaré que l’amputation à titre de punition pourrait reprendre en Afghanistan.

Dans une interview avec Associated Press, le mollah Nooruddin Turabi, un visage familier de l’ancien et du nouveau cabinet des talibans, a déclaré : « Se couper les mains est très nécessaire pour la sécurité.

Human Rights Watch a déclaré dans son rapport que ceux qui se rendaient aux talibans ont été examinés pour rechercher des liens avec certaines unités, y compris l’armée ou les forces spéciales.

Une fois enregistrés auprès des autorités, ces individus étaient censés recevoir une lettre qui les protégerait.

Human Rights Watch, contredisant cette ligne officielle, a déclaré : « Les talibans ont utilisé ces projections pour détenir et exécuter sommairement ou faire disparaître de force des individus dans les jours suivant leur enregistrement, laissant leurs corps à leurs proches ou à leurs communautés.

Le rapport ajoute : « Les affirmations non étayées des talibans selon lesquelles ils agiront pour empêcher les abus et demander des comptes aux agresseurs semblent, jusqu’à présent, n’être rien de plus qu’un coup de relations publiques.

Les États-Unis viennent de conclure un deuxième cycle de pourparlers avec les talibans à Doha, à la suite des premiers efforts timides de communication en octobre.

L’obtention d’une aide internationale pour la crise humanitaire qui s’abat sur l’Afghanistan a été l’une des priorités des dirigeants talibans, ainsi que de prendre des mesures pour être reconnus sur la scène mondiale.