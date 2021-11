Les talibans, ont expliqué

Comment ils ont repris l’Afghanistan.

Les racines du mouvement taliban ont commencé en 1979, lorsque l’Union soviétique a envahi l’Afghanistan. Les Soviétiques étaient là pour soutenir un gouvernement afghan communiste soutenu par une minorité de résidents principalement urbains. Mais la grande majorité des Afghans vivaient dans des zones rurales, où l’autorité venait de groupes tribaux et ethniques, et la vie tournait autour des pratiques conservatrices de l’Islam.

Les Afghans ruraux ont formé des milices appelées moudjahidines et ont chassé les Soviétiques. Mais ensuite, ils sont tombés dans une guerre civile les uns avec les autres. De ce chaos a émergé un groupe d’enseignants et d’étudiants islamiques appelés les talibans. Ils ont balayé le pays, détruisant des groupes de moudjahidines et imposant un ordre strict. En 1996, les talibans ont pris la capitale Kaboul et ont gouverné l’Afghanistan jusqu’en 2001, lorsque les États-Unis ont envahi.

Le vieux cycle d’invasion et de rébellion avait recommencé. Alors que les zones urbaines ont été réformées, les zones rurales ont souffert, permettant aux talibans de réapparaître. Et en 2021, les talibans ont repris Kaboul et le pays.

