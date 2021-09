Les talibans ont utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir leurs victoires

in

09/07/2021 à 09:12 CEST

SPORT.es

Début mai, lorsque les forces américaines et de l’OTAN ont commencé leur retrait définitif d’Afghanistan, les talibans ont intensifié leur offensive militaire contre les forces de sécurité nationales afghanes. Mais ils ont également fait quelque chose de moins courant dans l’histoire des conflits du groupe dans le pays : a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour l’accompagner. Un réseau de comptes de médias sociaux a souligné les échecs présumés du gouvernement de Kaboul tout en louant les réalisations des talibans.

Les tweets vantent les récentes victoires du groupe, parfois prématurément., et promu divers hashtags, dont #kabulregimecrimes (attaché aux tweets accusant le gouvernement afghan de crimes de guerre) ; #westandwithTaliban (une tentative de renforcer le soutien populaire) et # ﻧَﺼْﺮٌ_ﻣٌِﻦَ_اللهِ_ﻭَﻓَﺘْﺢٌ_ﻗَﺮِﻳﺐٌ (l’aide et la victoire de Dieu sont proches). Le premier des hashtags était au moins à la mode en Afghanistan.

En réponse, le vice-président afghan de l’époque, Amrullah Saleh, a averti ses forces et le public de ne pas tomber dans le piège des fausses allégations de victoires des talibans sur les réseaux sociaux, et demandé aux gens d’éviter de partager les détails des opérations militaires qui pourraient compromettre la sécurité.