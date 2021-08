Les talibans peuvent-ils faire des incursions au Cachemire ?

Les observateurs surveillent la situation en Afghanistan pour voir si les couloirs du pouvoir seront occupés par des extrémistes ou des modérés.

Par Farooq Wani

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, la panique règne dans le monde entier. La communauté internationale craint que l’Afghanistan ne redevienne ce qu’il était lorsque les talibans ont usurpé le pouvoir pour la première fois en 1996, car cela affectera très certainement d’autres pays également.

Tout le monde semble être surpris de la façon dont un groupe de combattants technologiquement et numériquement inférieurs bat l’Afghanistan National équipé et entraîné par les États-Unis. En fait, la vitesse fulgurante avec laquelle les talibans ont balayé l’Afghanistan a créé une véritable crise humanitaire, tant pour les étrangers que pour les locaux. Cela ressort clairement des images déchirantes des personnes à l’aéroport de Kaboul essayant de fuir le pays et même au risque de se faire tuer.

Étant une nation ravagée par la guerre, l’Afghanistan aura besoin d’un afflux massif d’aide étrangère et même si cela se produit, il faudra encore des années pour se remettre. Ainsi, alors que la communauté internationale peut accorder une aide humanitaire d’urgence au peuple appauvri d’Afghanistan, elle attendra et observera la situation émergente avant d’envisager une aide importante pour la reconstruction et le développement. Par conséquent, les talibans doivent formuler des politiques qui génèrent plus de revenus sur la plus haute priorité et ne dépendent pas uniquement de l’aide étrangère. En outre, il doit disposer d’un système de gouvernance et de lois conformes aux normes internationalement acceptées.

Même si l’Inde a souvent assumé le rôle de force démocratique stabilisatrice dans la région, elle peut faire face à la menace d’isolement en raison de la proximité des talibans avec le Pakistan, et doit donc faire preuve de prudence. Depuis 2001, l’Inde a dépensé environ 3 milliards de dollars pour le développement des infrastructures en Afghanistan à travers un certain nombre de projets tels que la construction de routes, de barrages, de lignes électriques, de cliniques et d’écoles à travers le pays.

Cependant, les experts disent que si New Delhi a fait beaucoup pour le peuple afghan en créant des installations publiques, puisque New Delhi a toujours maintenu une position anti-taliban, la dispense actuelle à Kaboul n’apprécie peut-être pas pleinement l’aide de l’Inde. C’est pourquoi la décision de New Delhi de tendre la main aux talibans peut changer la donne et l’approbation récente des projets de développement indiens en Afghanistan par les talibans indique que les relations indo-talibanes pourraient s’améliorer.

Les observateurs surveillent la situation en Afghanistan pour voir si les couloirs du pouvoir seront occupés par des extrémistes ou des modérés. Si les partisans de la ligne dure arrivent au pouvoir, ils fourniront secrètement des sanctuaires sûrs aux organisations militantes qui cherchent à faire respecter la charia. Le TTP est l’un de ces groupes qui a ouvertement déclaré son objectif de mettre en œuvre la charia au Pakistan, ce qu’Islamabad n’autorisera pas. Ainsi, certains analystes pensent que le Pakistan pourrait essayer de pousser ces groupes en Inde (Jammu-et-Cachemire). Cependant, étant donné que les habitants ne soutiendront pas les talibans car ils ne veulent pas que le Cachemire se transforme en Afghanistan, il est peu probable que les talibans entrent dans J&K en grand nombre.

À part un « coup de pouce moral » pour une infime partie de la jeunesse de la vallée qui a pris l’arme, le contrôle des talibans sur l’Afghanistan ne devrait pas avoir d’incidence immédiate sur le terrain à J&K pour le moment. Le Cachemire étant le lieu où le soufisme est inhérent à sa culture, ne pourra jamais accueillir l’idéologie talibane. L’islam tel qu’il est pratiqué en Inde en tant que religion pacifique, qui est sa vraie forme. Le Cachemire n’est pas guidé par un code socio-religieux régressif comme les talibans, qui croient au code de conduite de Pasthunwali. Les Cachemiris croient au Cachemire qui est inclusif, contrairement à la pensée Pathan dans laquelle Barradari vient en premier et la religion en second.

Les décideurs politiques à New Delhi réfléchissent aux implications pour le territoire du Cachemire et calibrent les moyens de s’assurer que la résurgence des talibans en Afghanistan n’enhardira pas le militantisme dans la région. « À mon avis, il y aura un front consolidé comprenant la Chine, le Pakistan et les talibans, le Cachemire ne restera pas affecté », a déclaré le Dr GM Hubbi, un homme politique vétéran du Cachemire.

Le chef de l’armée indienne, le général Manoj Mukund Naravane, a également déclaré qu’il y avait une « amélioration marquée » de la situation au Cachemire après l’accord de cessez-le-feu, notamment en ce qui concerne le militantisme armé. “Il y a eu peu ou pas d’infiltration de l’autre côté de la ligne de contrôle, et le nombre d’incidents liés au militantisme dans la vallée (du Cachemire) a également connu une baisse considérable”, a-t-il déclaré.

Cependant, les talibans n’ont pas abandonné l’idée d’établir le califat de l’Afghanistan à la frontière européenne. Malgré l’accord de cessez-le-feu à la LdC, le Pakistan n’a pas abandonné ses efforts au Cachemire. Islamabad usera certainement de son influence sur les talibans pour s’assurer que New Delhi n’est pas en mesure d’établir une relation cordiale avec Kaboul, et c’est contre cela que le gouvernement doit se garder.

Un Afghanistan stable et neutre est nécessaire à la paix dans la région et il devient donc impératif pour l’Inde de se rapprocher de Kaboul pour s’assurer que le Pakistan n’attire pas les combattants talibans à se joindre à des groupes et à entrer au Cachemire comme il l’a fait au milieu des années 90. .

Même si les talibans ont annoncé que le Cachemire est un problème bilatéral entre l’Inde et le Pakistan, New Delhi ne devrait pas faire preuve de complaisance. Ainsi, les problèmes de sécurité dictent que, quelles que soient les différences politiques et éthiques qui peuvent exister entre l’Inde et l’Afghanistan, New Delhi doit rester engagée avec les talibans. Il est temps d’examiner cette option de près.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

