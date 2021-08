Les talibans poursuivent la violence ; L’Asie centrale en position vulnérable, selon des experts

Les attentats à la bombe à Kaboul jeudi soir ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés.

Jusqu’à présent, 550 personnes sur six vols différents, dont des avions de transport militaire spéciaux de l’Indian Air Force ainsi que des compagnies aériennes commerciales comme Air India et IndiGo. Tous ceux qui ont été évacués viennent soit directement de Kaboul, soit de Douchanbé au Tadjikistan. Répondant aux questions des médias, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA) Arindam Bagchi a déclaré : « Sur les 550, il y a 260 Indiens et autres ressortissants qui ont été évacués avec l’aide d’autres agences.

Selon lui, le gouvernement est en contact avec divers pays dont l’Iran, l’Ouzbékistan, les États-Unis, le Tadjikistan. Les vols en provenance de Kaboul sont de retour via l’espace aérien de l’Iran et de certains pays d’Asie centrale.

La plupart des États d’Asie centrale voulaient que le statu quo en Afghanistan se poursuive. « Ils étaient très satisfaits du fait que les forces radicales en Afghanistan étaient engagées dans des combats quotidiens avec la puissante armée de l’OTAN », a déclaré le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU.

Mais le retrait des forces américaines a complètement changé la donne. Le Kremlin redoute la possibilité d’un islam radical, du terrorisme et du trafic de drogue. Pour envoyer un message de l’autre côté de la frontière, il a mené des exercices militaires conjoints avec le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et la Chine.

Les attentats à la bombe à Kaboul jeudi soir ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. “L’Inde surveille de près un terrain qui évolue et est fluide”, a déclaré le porte-parole.

Impact sur l’Inde

Selon le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, « la politique de l’Inde consistant à s’aligner entièrement sur la politique américaine en Afghanistan a fait l’objet d’un examen minutieux. C’est la seule puissance significative de la région qui ne négocie pas avec les talibans. Il préfère attendre et regarder et espère que la situation se stabilisera dans un avenir proche. »

« Dans les circonstances actuelles, il n’a pas non plus beaucoup d’options. On ne peut pas s’attendre à un changement brutal de sa politique envers les talibans. Par conséquent, la deuxième meilleure option est d’observer de près les mouvements de la Russie, de l’Iran et de l’Asie centrale et de trouver des terrains d’entente là-bas », estime le professeur Rajan.

Partageant son point de vue, le professeur JNU a déclaré : « Soudain, les petits États d’Asie centrale semblent vulnérables aux menaces radicales et terroristes de l’Afghanistan. Ces États devront faire les frais de l’instabilité politique et sociale de leur voisinage. La première et la plus immédiate des préoccupations pour eux est l’afflux de réfugiés. Les États-Unis font pression sur ces États pour qu’ils accueillent des réfugiés. Environ 1 500 Afghans ont traversé la frontière pour entrer en Ouzbékistan. Le président Poutine a mis en garde leurs dirigeants contre la possibilité que des militants pénètrent en Asie centrale sous couvert de demander l’asile.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué les États-Unis pour avoir fait pression sur les États d’Asie centrale pour qu’ils acceptent des réfugiés afghans « avant d’obtenir des visas pour les États-Unis ou d’autres pays ».

La dépendance des États d’Asie centrale vis-à-vis de la sécurité russe risque de s’accroître dans les circonstances actuelles. La Russie ne permettra pas à ces États de négocier des accords militaires avec les États-Unis, et ces États ne peuvent pas se protéger sans aide extérieure. Le président Poutine, lors de sa rencontre avec le président Biden le 16 juin, a rejeté l’idée de tout rôle militaire des États-Unis en Asie centrale.

Selon le professeur Rajan, « Pour la Russie, c’est un sentiment mitigé. Il voulait que les États-Unis se retirent d’Afghanistan, mais il ne s’était jamais attendu à ce que la situation soit aussi volatile. La Russie traite les talibans comme une organisation terroriste, mais négocie également avec eux sous le format troïka-plus. L’ambassade de Russie n’a pas non plus été fermée à Kaboul. Il semble que les Russes aient gagné la confiance des talibans à Kaboul. »

« La Russie utilise également ‘le retrait des forces américaines’ dans sa propagande contre les États-Unis en tant que partenaire peu fiable. Nikolai Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, s’est moqué du fait que « les amis de l’Amérique en Ukraine pourraient bientôt aussi être déçus ». De nombreux experts à Moscou voient la région de l’Afghanistan comme un espace post-américain. C’est une sorte d’égalisation pour eux – qui rappelle le retrait soviétique humiliant de 1989. La Russie, la Chine et le Pakistan sont susceptibles de gagner en influence en Afghanistan, tandis que les États-Unis seront perdants », estime le professeur Rajan.

Point de vue d’expert d’un ancien officier militaire sur les explosions de Kaboul

Le général de division N Bhatia a déclaré : « La nouvelle dimension du conflit vient de se dérouler en Afghanistan avec des explosions doubles tuant six douzaines d’Afghans et une douzaine d’Afghans d’élite en plus de blesser plus d’une centaine d’innocents juste à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul où la plupart des Afghans s’étaient rassemblés pour fuir. leur pays en prévision des représailles d’un régime perfide qui s’est emparé du pouvoir par le canon du fusil il y a un peu plus de dix jours.

« Le conflit s’ouvrirait si tôt et avec les troupes américaines contrôlant toujours l’aéroport de Kaboul, les États-Unis n’auraient jamais anticipé. Les explosions ont été attribuées à la province du Khorasan de l’État islamique, qui a également confirmé son rôle dans le déclenchement des explosions et admis que leur membre Abdul Rahman al-Logari a mené « l’opération martyre près de l’aéroport de Kaboul ». Les talibans ont rapidement condamné les explosions, les mettant sur la même longueur d’onde que les États-Unis », a déclaré le vétéran de l’armée indienne.

L’État islamique a joué un rôle déterminant dans la perpétration de multiples attaques contre les minorités et leurs lieux de culte. Le meurtre de près d’une centaine d’enfants Hazara lors d’une attaque contre une école et de 27 sikhs dans un Gurudwara immédiatement après la signature d’un accord entre les États-Unis et les talibans en 2020, revendiqué par ISIS (K), ne sont que deux rappels de leur passé violent.

“Comme on le sait, les États-Unis et les talibans ont coopéré pour affronter l’Etat islamique dans le centre de l’Afghanistan au cours de l’été 2019. soutien à l’offensive terrestre des talibans qui a entraîné la mort d’environ 300 cadres de combattants de l’Etat islamique, bien qu’un bon nombre se soient échappés, car ils étaient des cadres actifs et avec le soutien des talibans. Ni les États-Unis ni les talibans n’ont ouvertement admis cette coopération, mais cela devait se manifester plus tard dans l’« Accord pour la paix en Afghanistan » de février 2020.

Dans le cadre de l’accord, les États-Unis avaient obtenu des talibans l’assurance qu’ils n’autoriseraient l’utilisation du territoire afghan par aucun groupe ou individu, y compris al-Qaida, oubliant que des éléments au sein des talibans, en particulier le réseau Haqqani et son réseau basé au Pakistan des affiliés qui avaient été nourris et entraînés sous la direction de l’armée pakistanaise et de l’ISI, formaient la base de l’ISIS (K).

Selon le général Bhatia, « le déclenchement d’explosions à Kaboul par l’Etat islamique est également un rappel des fissures imminentes au sein des talibans. Un grand nombre de ses cadres souhaiteraient rompre avec le contrôle pakistanais et tracer une voie indépendante. Mais c’est l’élément militant soutenu par le Pakistan et comprenant la majeure partie du réseau Haqqani qui, en s’alignant sur l’Etat islamique, a pour message que les talibans doivent suivre leur ligne afin d’être aux commandes de l’Afghanistan. »

En conclusion, il déclare : « Les attentats ne sont que le début d’un avenir long et incertain avec un jeu de pouvoir au sein des talibans qui se révèle au grand jour. Comme d’habitude, le rôle douteux du Pakistan est qu’il aurait besoin d’une surveillance constante. »

