Les talibans récupèrent des armes à munitions auprès de civils après la prise de contrôle : rapport

Jurant qu’ils ne “nuiront pas à des civils innocents”, les talibans ont commencé à collecter des armes et des munitions auprès des civils afghans à Kaboul, selon un rapport.

., citant un responsable taliban, a rapporté que le groupe a déclaré que les habitants de la ville n’auront plus besoin de conserver leurs armes car ils n’ont plus besoin de protection personnelle.

LES RÉINSTALLATIONS AFGHANES MUSÉES PAR DES PRÉOCCUPATIONS POLITIQUES ET NON HUMAINES : STEPHEN MILLER

“Ils peuvent maintenant se sentir en sécurité”, a déclaré le responsable au point de vente.

. s’est entretenu avec un propriétaire d’entreprise qui a déclaré que des combattants talibans s’étaient déjà rendus sur son lieu de travail pour savoir où son équipe de sécurité conservait ses armes.

Spike Cohen, le candidat à la vice-présidence 2020 du Parti libertaire, a retweeté le titre et posté : « Donnez-nous vos armes. Nous vous protégerons – Chaque gouvernement qui est sur le point de commettre un meurtre de masse. »

Les talibans ont capturé un éventail d’équipements militaires modernes lorsqu’ils ont envahi les forces afghanes qui n’ont pas réussi à défendre les centres de district.

Des gains plus importants ont suivi, y compris des avions de combat, lorsque les talibans ont enroulé les capitales provinciales et les bases militaires à une vitesse étonnante, couronnés par la capture du plus gros prix, Kaboul, au cours du week-end.

