Les talibans s’apprêtent à encaisser des MILLIONS de livres d’équipement militaire britannique | Monde | Nouvelles

Des militaires britanniques et américains ont dirigé l’évacuation massive de plus de 120 000 personnes vulnérables d’Afghanistan jusqu’à la date limite du 31 août, les troupes ayant finalement quitté la région après 20 ans. Le retrait soudain orchestré par le président américain Joe Biden a été condamné par beaucoup, avec des centaines de citoyens américains bloqués.

Jim Banks, un membre du Congrès républicain américain qui a servi en Afghanistan, a déclaré que le groupe terroriste « a désormais accès à 85 milliards de dollars [£62billion] valeur de matériel militaire », y compris les hélicoptères Black Hawk.

Et maintenant, on craint que les armes britanniques ne soient également entre les mains du groupe terroriste.

Le ministère de la Défense a envoyé plus de 150 millions de livres sterling de matériel militaire en Afghanistan depuis 2008.

Les dossiers montrent que les forces afghanes ont reçu pour 72 millions de livres sterling d’explosifs, 24 millions de livres sterling de véhicules blindés, des armes à feu d’une valeur de 4,4 millions de livres sterling, 2,8 millions de livres sterling de munitions et d’avions, d’hélicoptères et de drones d’une valeur de 2,3 millions de livres sterling.

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a déclaré : « Il existe un risque évident que des équipements de haute technologie tombent entre les mains des talibans, ou pire, de l’EIIS-K et d’autres groupes terroristes.

Le député travailliste a reconnu que les groupes terroristes n’avaient peut-être pas les compétences nécessaires pour faire fonctionner la plupart des équipements, mais a averti qu’ils pourraient être vendus pour financer d’autres opérations.

Il a ajouté : « Bien qu’ils n’aient peut-être pas les compétences techniques pour faire fonctionner bon nombre de ces systèmes d’armes, la valeur du marché noir pourrait être une source importante de revenus pour alimenter leurs opérations.

« La prévention des ventes illégales d’armes doit donc être un élément clé d’une stratégie de lutte contre le terrorisme coordonnée au niveau international en Afghanistan. »

Un groupe de campagne de premier plan contre la vente d’armes a attaqué la stratégie du gouvernement britannique visant à équiper les soldats afghans d’autant d’armes compte tenu des troubles dans la région.

Katie Fallon, la coordinatrice parlementaire de la Campagne contre le commerce des armes, a déclaré : « Soit le gouvernement est incapable d’appliquer ses propres réglementations et d’évaluer avec précision les risques, soit les critères tels qu’ils sont écrits ne permettent même pas la considération la plus modeste du long terme. conséquences à terme de l’exportation d’armes vers un pays profondément instable.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que les licences d’exportation d’armes avaient été retirées aux individus en Afghanistan et a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne « applique l’un des régimes d’exportation les plus robustes et les plus transparents au monde ».

Il a déclaré : « Le Département du commerce international a révoqué toutes les licences d’exportation individuelles pertinentes qui avaient été précédemment délivrées et a mis à jour les licences générales ouvertes pertinentes pour retirer l’Afghanistan des destinations autorisées.

LIRE LA SUITE : Brexit EN DIRECT : la tentative de Frost de déchirer l’accord détesté de l’UE reçoit le feu vert

Le général de marine Frank McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine, a déclaré que les troupes américaines avaient désactivé 27 Humvee et 73 avions avant de quitter la région.

Jusqu’à 48 avions seraient restés en Afghanistan, mais on ne sait pas combien sont encore opérationnels, d’autres ont été transportés vers des bases militaires en Ouzbékistan.

Le personnel militaire américain a également retiré les hélices et les canons de certains des avions et hélicoptères les plus dangereux abandonnés en Afghanistan.

D’autres aéronefs ont été laissés sur le tarmac sans leur fuselage ni aucune roue attachée.