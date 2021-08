Les talibans s’emparent de plus de 100 hélicoptères russes de l’armée afghane en déroute dans un coup humiliant | Monde | Nouvelles

in

Les djihadistes ont stupéfié le monde par la rapidité avec laquelle ils ont réussi à reprendre l’Afghanistan. Les militants islamiques ont mis en déroute l’armée de l’ex-président Ashraf Ghani alors qu’ils balayaient le pays jusqu’à Kaboul pour reprendre le pouvoir. Les talibans ont remporté leur victoire historique malgré un adversaire comptant jusqu’à 300 000 hommes et doté d’équipements de plusieurs milliards de dollars.

Avec la victoire vient le butin de guerre et les talibans ont augmenté leur puissance de feu avec la capture d’hélicoptères Mi-17 Hip de fabrication russe.

Cependant, les islamistes pourraient ne pas être en mesure d’utiliser la plupart de leur butin, car ils n’ont pas accès aux pièces de rechange pour les hélicoptères.

Alexander Mikheev, directeur de Rosoboronexporter, a déclaré à l’agence de presse Interfax : « La flotte d’hélicoptères y est importante – plus de 100 hélicoptères Mi-17 de différents types.

“Bien sûr, cette flotte nécessite des réparations, de l’entretien et un approvisionnement en pièces de rechange.”

Il a poursuivi en suggérant qu’une grande partie de la flotte pourrait déjà être échouée.

Les hélicoptères ont été achetés pour l’armée afghane par les Américains et ont été préférés aux UH-60 Black Hawks de fabrication américaine, car ils étaient moins chers et plus faciles à piloter.

LIRE LA SUITE: Un étudiant britannique met à nu une confrontation effrayante avec les talibans

Les sources de la défense britannique ont exprimé des inquiétudes croissantes quant à la possibilité d’un attentat suicide visant l’aéroport.

Les chefs du renseignement pensaient qu’il y avait un “risque élevé” que des extrémistes d’Isis-K, un groupe affilié à l’État islamique, préparent une attaque meurtrière.

En conséquence, des mesures de sécurité supplémentaires ont été installées autour du centre de traitement des évacuations près de l’aéroport.