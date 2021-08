Les talibans s’emparent des principales villes du nord de l’Afghanistan alors que les combats font rage

Les combattants talibans se sont emparés dimanche de la majeure partie de la capitale de la province clé de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, et ont pris une autre capitale provinciale voisine après un siège d’un mois. Ces avancées étaient les dernières d’une série de coups portés aux forces gouvernementales alors que les troupes américaines achèvent leur retrait après près de deux décennies dans le pays.

Les miliciens ont planté leur drapeau sur la place principale de la ville de Kunduz, où il a été vu voler au sommet d’une cabine de police de la circulation, a montré une vidéo obtenue par l’Associated Press.

C’était la quatrième capitale provinciale à succomber en grande partie aux combattants talibans en moins d’une semaine, alors qu’ils intensifient leur poussée dans les régions afghanes et mènent une campagne d’assassinats dans la capitale, Kaboul.

Deux membres du conseil provincial ont déclaré que les talibans avaient pris le contrôle du bureau du gouverneur et du siège de la police après une journée de combats, ainsi que du bâtiment principal de la prison, où 500 détenus, dont des combattants talibans, ont été libérés.

La capture de Kunduz serait un gain important pour les talibans et un test de leur capacité à prendre et à conserver des territoires dans leur campagne contre le gouvernement soutenu par l’Occident.

C’est l’une des plus grandes villes du pays avec une population de plus de 340 000 habitants, et a été une zone clé défendue contre la prise de contrôle des talibans par les troupes occidentales au fil des ans.

Le conseiller municipal Ghulam Rabani Rabani a déclaré que les combats se poursuivaient à l’aéroport de la ville et dans d’autres parties de la ville encore aux mains du gouvernement. Kunduz est un carrefour stratégique avec un bon accès à une grande partie du nord de l’Afghanistan ainsi qu’à Kaboul, à environ 335 kilomètres.

Un autre membre du conseil provincial de Kunduz, Mohammad Yusouf Ayubi, a également déclaré que les forces afghanes ne contrôlent que l’aéroport et les principales casernes de l’armée, et que les talibans contrôlent le reste de la ville.

“Les innocents et les pauvres doivent payer le coût de la guerre à Kunduz et dans d’autres parties du pays, les forces gouvernementales et les talibans sont l’ennemi des civils”, a déclaré Ayubi. “L’un ne peut pas assurer la sécurité et l’autre ne se soucie pas de la sécurité des gens”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement afghan à Kaboul nie avoir perdu la ville du nord, qui serait la quatrième capitale provinciale à être largement envahie par les combattants talibans la semaine dernière. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mirwais Stanekzai, a déclaré que les forces de sécurité afghanes continuent de se battre et ont déjà repris certaines zones aux talibans, sans plus de précisions.

Les talibans ont longtemps considéré la ville comme un prix convoité. Il s’est emparé de Kunduz, au cœur d’une grande région agricole près du Tadjikistan, pendant environ deux semaines en 2015 avant de se retirer face à une offensive afghane soutenue par l’OTAN. Les insurgés repoussés dans le centre-ville un an plus tard, hissant brièvement leur drapeau avant d’être progressivement à nouveau chassés.

À Washington, de hauts responsables du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, du Département d’État et du Département de la Défense étaient en contact étroit avec des responsables de l’ambassade américaine à Kaboul pour évaluer l’impact plus large de la chute de Kunduz, selon un haut responsable de l’administration. Le responsable n’a pas été autorisé à commenter et a parlé sous couvert d’anonymat.

Mais le responsable a indiqué que l’administration Biden reste déterminée à s’en tenir à son plan visant à mettre fin à la guerre américaine en Afghanistan d’ici la fin du mois malgré les gains stratégiques rapides des talibans.

Ces derniers jours, des responsables de la Maison Blanche ont fait part de leurs inquiétudes concernant les informations faisant état de représailles contre des civils dans les zones contrôlées par les talibans. Ils ont également condamné le meurtre la semaine dernière de Dawa Khan Menapal, le chef des opérations de presse du gouvernement afghan pour les médias locaux et étrangers, et un attentat à la bombe qui visait le ministre de la Défense par intérim Bismillah Khan Mohammadi, faisant huit morts et plus de blessés.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi que la récente recrudescence des attaques allait à l’encontre de “la revendication des talibans de vouloir une légitimité internationale” et a proposé que les militants “n’aient pas à rester sur cette trajectoire”.

Dimanche également, les forces talibanes ont envahi Taleqan, la capitale de la province de Takhar qui se trouve à côté de Kunduz, ont déclaré deux législateurs afghans. Takhar, une ville d’environ 200 000 habitants, revêt une importance particulière pour les combattants anti-talibans de l’alliance du Nord qui ont rejoint la coalition dirigée par les États-Unis pour chasser les milices religieuses en 2001.

Sayed Sharafuddin Aini, membre du parlement afghan de la province de Takhar, a déclaré que les talibans avaient réussi à prendre la ville dans l’après-midi après trois mois d’avancées au cours desquelles ils ont pris le contrôle de toute la campagne de la province.

Un autre député de la région, Nazifa Yousefi Beg, a déclaré que tous les responsables provinciaux, y compris le gouverneur, le chef de la police et les membres du conseil, étaient en fuite. Elle a dit qu’elle s’inquiétait pour leur sécurité et souhaitait que le gouvernement envoie des renforts dans la ville.

Les deux législateurs se sont entretenus par téléphone à Kaboul, où ils vivent. Ils ont dit qu’ils avaient été en contact avec des responsables et des membres du conseil provincial dans la matinée et en début d’après-midi, et Beg faisait appel directement au ministre de la Défense par intérim à son bureau.

Taleqan avait été assiégé ces dernières semaines et largement coupé du reste du pays par les forces talibanes qui avaient pris le contrôle de la campagne environnante au cours des trois derniers mois.

Les insurgés ont lancé une offensive à l’échelle du pays qui s’est intensifiée alors que les troupes américaines et de l’OTAN ont commencé à conclure leur retrait du pays cet été. Avec l’augmentation des attaques des talibans, les forces de sécurité afghanes et les troupes gouvernementales ont riposté par des frappes aériennes avec l’aide des États-Unis. Les combats ont suscité des inquiétudes croissantes concernant les victimes civiles.

Samedi, des combattants talibans sont entrés dans la capitale de la province septentrionale de Jawzjan après avoir balayé neuf des dix districts de la province. Plusieurs autres des 34 capitales provinciales du pays sont menacées alors que les combattants talibans déferlent sur de vastes étendues de l’Afghanistan à une vitesse surprenante.

Plus tôt la semaine dernière, leurs combattants ont capturé le neuvième des 10 districts de police de Lashkar Gah, la capitale de la province méridionale d’Helmand. De violents combats y continuent, tout comme les frappes aériennes des gouvernements américain et afghan, dont l’une a endommagé un dispensaire et un lycée.

Le ministère de la Défense a confirmé que des frappes aériennes avaient eu lieu, mais a déclaré qu’elles visaient des positions des talibans, tuant 54 combattants et en blessant 23 autres. Il n’a fait aucune mention d’une clinique ou d’une école bombardée dans sa déclaration. Le vice-président du conseil provincial, Majid Akhund, a déclaré que les installations étaient sous le contrôle des talibans lorsqu’elles ont été frappées.

Alors qu’ils traversaient les capitales provinciales, les talibans ont publié dimanche une déclaration en anglais disant que les résidents, les employés du gouvernement et les responsables de la sécurité n’avaient rien à craindre d’eux.

“Aucun ancien fonctionnaire et autre employé du gouvernement, y compris ceux qui ont travaillé dans le secteur de la sécurité (…)

Des attaques de vengeance et des traitements répressifs à l’encontre des femmes ont toutefois été signalés dans des zones désormais contrôlées par les talibans.