“Les talibans sont-ils ou non un groupe terroriste”: Omar Abdullah demande au Centre de décider alors que l’Inde entame des pourparlers

Omar Abdullah a demandé au Centre de clarifier sa position sur les talibans et de savoir si le gouvernement le considère comme une organisation terroriste.

Un jour après les premiers entretiens officiels de l’Inde avec les talibans après le retour de ces derniers en Afghanistan, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire et vice-président de la Conférence nationale (NC) Omar Abdullah a demandé mercredi au Centre de clarifier sa position sur les talibans, et si le gouvernement la considère comme une organisation terroriste.

« Soit les talibans sont une organisation terroriste, soit ils ne le sont pas. S’il vous plaît, clarifiez-nous comment vous (GoI) voyez les talibans », a déclaré le vice-président de la Conférence nationale aux journalistes après qu’un représentant indien à Doha a rencontré un leader taliban mardi.

Il s’agissait de la première réunion officiellement reconnue lorsque l’ambassadeur indien au Qatar Deepak Mittal a rencontré le haut dirigeant taliban Sher Mohammad Abbas Stanekzai et a fait part des préoccupations de l’Inde selon lesquelles le sol afghan ne devrait pas être utilisé pour des activités anti-indiennes et le terrorisme.

« Les talibans sont-ils une organisation terroriste et si ce n’est pas le cas, allez-vous demander aux Nations Unies de la retirer de la liste en tant qu’organisation terroriste ? À l’heure actuelle, vous (l’Inde) présidez le Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Abdullah, qui a été ministre d’État aux Affaires étrangères pendant le mandat de Vajpayee.

