Les talibans sont-ils une inquiétude pour la Chine ?

Par Farooq Wani

La région autonome ouïgoure du Xinjiang en Chine (XUAR) a toujours été un point chaud pour la Chine. Le 5 juillet 2009, une série d’émeutes violentes ont éclaté à Urumqi, la capitale de XUAR, à la suite de l’incident de Shaoguan, Guongong. Ces émeutes ont été lourdement gérées par la police armée populaire de Chine, entraînant la mort de plus de 500 Ouïghours, des milliers de blessés et des centaines de disparus. Plus tard, la Chine a accusé les Ouïghours d’avoir incité aux émeutes et condamné à mort 35 personnes.

Dans le cadre de la politique nationale visant à réaliser un changement démographique favorable, la République populaire de Chine (RPC) a présidé à la migration de Hans dans la région XUAR en général et de villes importantes comme Urumqi en particulier pour dominer la région économiquement et politiquement. Selon le recensement de 1953, la population de XUAR comprenait 6% de Hans, 75% d’Ouïghours et les autres étaient Turkik. En 2000, Hans représentait 40,57 % et le nombre de Ouïghours a diminué à 45,21 %. On estime qu’aujourd’hui environ 75% Hans, 12.8% sont Ouïghours et 10% sont d’autres groupes ethniques. De même, d’autres villes développées après 1949 comme Karamai ont 75% de Hans et Shihezi 94% de Hans. 90% des infrastructures telles que les hôpitaux et les moyens de communication sont concentrées dans ces villes et contrôlées par le Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Il y avait trois raisons géostratégiques, géo-économiques et militaires derrière leurs transferts de population, c’est-à-dire pour contrôler les tendances centrifuges, pour protéger les zones de l’influence russe et pour exploiter les ressources naturelles. Les Ouïghours ont constamment été privés de leurs droits humains fondamentaux, leurs biens ont été confisqués et ils ont été surveillés en permanence grâce à une surveillance électronique. En raison du mouvement séparatiste des Ouïghours et du Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), XUAR a toujours été rétif; cependant, la RPC a géré la région en assurant une forte présence de l’APL ainsi que des troupes de la police armée.

La décision américaine de retirer l’ETIM des groupes terroristes interdits, le retrait des forces d’Afghanistan et les talibans balayant le nord-est de la province du Badakhshan pour se rapprocher de la frontière avec la province chinoise du Xinjiang, il existe une grande possibilité de résurgence du terrorisme à XUAR. La Chine a cessé la situation depuis que l’administration Trump a commencé à indiquer le retrait des forces américaines d’Afghanistan et, par conséquent, a commencé à créer des conditions pour renforcer la sécurité de XUAR. En fait, l’une des théories relatives aux escarmouches frontalières de l’APL et à l’empiètement dans l’est du Ladakh en Inde suggère également que la Chine était en train de créer une justification pour augmenter les niveaux de troupes dans XUAR et l’occupation de la région autonome du Tibet (TAR). Dans cet article, les délibérations se limiteront à l’évaluation des menaces pesant sur la Chine.

Nature de la menace contre la Chine par les talibans

La menace pour la Chine est susceptible d’émerger de deux manières. Un, par des terroristes s’infiltrant dans le couloir de Wakhan, deux, menaçant la Chine et les intérêts chinois à travers les pays d’Asie centrale. Dans les deux cas, il est indéniable que l’aggravation de la situation en Afghanistan aura une incidence directe sur la Chine. La visite du conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi au Turkménistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan et d’autres ouvertures diplomatiques sont liées au débordement des menaces à la sécurité résultant de l’aggravation de la situation en Afghanistan. La Chine craint de plus en plus qu’après la Russie et les États-Unis, l’Afghanistan ne devienne pas le « cimetière de l’empire chinois ».

Alors qu’il ne reste que quelques jours au retrait des troupes dirigées par les États-Unis d’Afghanistan et que les talibans continuent de gagner du terrain, les signes d’instabilité au Xinjiang commencent à apparaître. Des reportages médiatiques comme celui de France 24 font déjà état d’un « retour de flamme engendré » dans les mesures antiterroristes de la Chine. En ce qui concerne les contre-mesures de la Chine, l’APL a déjà établi des camps dans les zones sud-ouest et nord du couloir de Wakhan et il ne sera pas difficile de bloquer ce couloir long de 90 kilomètres, mais ce qui est inquiétant, ce sont les actifs tels que la BRI, les champs de mines, les champs pétrolifères. , des universités, des collèges, etc. situés au Pakistan et dans les pays d’Asie centrale. On estime que plus de 45 000 ingénieurs et travailleurs de la société chinoise XPCC et d’autres sociétés opèrent depuis le Pakistan. Toute menace à leur encontre les conduira à retourner en Chine. XPCC, une organisation quasi militaire avec dix divisions (ou 176 régiments équivalents à des brigades) et des centaines de milliers de travailleurs deviendront inactifs. Cela aura un double impact, un sur la diplomatie du piège de la dette et deux, sur le chômage.

Il existe une autre menace que des groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda, dont l’espace de travail a été comprimé en raison des forces américaines, ne regagnent du terrain. Le fait même que la Chine ait commencé à s’engager avec les talibans et à extraire des déclarations telles qu’une

par le porte-parole des talibans Suhail Shaheen qui a déclaré que son organisation considère la Chine comme un “ami” de l’Afghanistan et espère discuter avec Pékin d’investir dans les travaux de reconstruction “dès que possible”, reflétant les inquiétudes de la Chine. Nonobstant ces affirmations, si les talibans s’en tiennent à ces déclarations, ils vont sûrement soutirer des coûts à la Chine.

La détérioration de la situation en Afghanistan est susceptible de s’étendre rapidement à l’Asie centrale, avec des centaines de militaires et de réfugiés afghans traversant la frontière avec les pays d’Asie centrale en réponse aux avancées et aux atrocités des talibans. La Chine espère que la Russie viendra à son aide, mais que se passera-t-il si la Russie elle-même fait face à la chaleur, car certains groupes terroristes pourraient s’infiltrer en Russie à travers ces anciens États de l’Union soviétique, la propagation atteignant le Caucase et la Tchétchénie.

Le « cimetière » s’étend en Russie et en Chine

La perception générale est que la Chine et la Russie peuvent restreindre leur soutien à l’Afghanistan à l’aide économique et éviter d’entrer dans le soi-disant « cimetière » de l’Afghanistan. Même si les rapports publiés sur le site Internet de The Hill, affirmant que la Chine envisage de « foncer » et de « combler le vide » laissé par le retrait des troupes américaines et que la Chine sera le « prochain empire à entrer dans le cimetière afghan », ne Si cela ne se réalise pas, la Russie et la Chine peuvent-elles empêcher le « cimetière » lui-même de s’étendre aux zones où se situent leurs intérêts. Il y a environ 147 pays où le seul intérêt de XPCC réside. Sur ce total, la majeure partie se trouve dans les pays où l’effet des talibans peut s’étendre. Au cas où ces puissances choisiraient de rester militairement en dehors de l’Afghanistan, la situation pourrait empirer et exiger en fin de compte une intervention.

Il est également important de noter qu’une fois les talibans au pouvoir, les autres formations qui sont sous leur influence développeront des conflits d’intérêts. Cela entraînera une fragmentation du monolithe. Réalisant que les talibans agissent contre leurs intérêts, ETIM elle-même peut devenir incontrôlable. Si les talibans décident d’adopter des moyens modérés et souhaitent se concentrer sur la gouvernance, ils ne pourront pas contenir les milices habituées à la drogue, au trafic d’êtres humains, à la culture des armes à feu et à la violence.

La décision soudaine des États-Unis de retirer leurs forces d’Afghanistan n’est pas une décision prise en un tournemain ; cela fait partie d’une stratégie bien pensée pour sortir du «cimetière» créant un vide dans lequel la Chine et la Russie se laisseront aspirer. L’ami de tous les temps, le Pakistan, peut également, à un moment donné, décider de rester en dehors car il a suffisamment de problèmes à gérer. De plus, la Russie et la Chine ne sont peut-être pas en mesure de payer le Pakistan de la même manière que les États-Unis l’ont fait dans les années 1980 et 2000. L’économie pakistanaise, la situation intérieure, la situation aux frontières et les troubles politiques internes pourraient l’obliger à reculer et à rejoindre le camp américain. Dans un scénario comme celui-ci, le « cimetière » engloutira XUAR et certains pays d’Asie centrale.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Il peut être contacté à farooqwani61@yahoo(dot)co (dot)in. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online .)

