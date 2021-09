Les talibans sont prêts à annoncer leur nouveau gouvernement en Afghanistan ; Le mollah Hebatullah Akhundzada sera nommé chef suprême

Il a déclaré que le groupe était prêt à annoncer la formation du nouveau gouvernement à Kaboul dans les trois prochains jours.

Les talibans sont prêts à annoncer la formation d’un nouveau gouvernement à Kaboul sur le modèle des dirigeants iraniens, avec le plus haut chef religieux du groupe, le mollah Hebatullah Akhundzada, comme autorité suprême de l’Afghanistan, a déclaré un haut responsable du groupe.

Les consultations sont presque finalisées sur le nouveau gouvernement, et les discussions nécessaires ont également eu lieu sur le cabinet, a déclaré mercredi le mufti Inamullah Samangani, un haut responsable de la commission de l’information et de la culture des talibans.

Il a déclaré que le groupe était prêt à annoncer la formation du nouveau gouvernement à Kaboul dans les trois prochains jours.

Dans la nouvelle configuration, le mollah Akhundzada, 60 ans, sera le chef suprême du gouvernement taliban, qui suivra le modèle des dirigeants iraniens.

En Iran, le chef suprême est la plus haute autorité politique et religieuse du pays. Il se classe au-dessus du président et nomme les chefs de l’armée, du gouvernement et de la justice. Le chef suprême a le dernier mot dans les affaires politiques, religieuses et militaires du pays.

Le mollah Akhunzada sera le chef du gouvernement et cela ne devrait faire aucun doute, a-t-il déclaré, indiquant que le président travaillera sous sa supervision.

Le mollah Akhunzada est le plus haut chef religieux des talibans et sert depuis 15 ans dans une mosquée de la région de Kachlaak, dans la province du Baloutchistan.

Samangani a déclaré que dans le cadre de la nouvelle configuration gouvernementale, les gouverneurs contrôleront les provinces, tandis que les gouverneurs de district seront en charge de leurs districts respectifs.

Les talibans ont déjà nommé des gouverneurs, des chefs de police et des commandants de police pour les provinces et les districts.

Le nom du nouveau système de gouvernance, le drapeau national et l’hymne national doivent encore être finalisés, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, chef adjoint du bureau politique des talibans à Doha, a déclaré jeudi aux médias étrangers que des femmes et des membres de toutes les tribus d’Afghanistan feront partie du nouveau gouvernement.

“Toute personne ayant fait partie d’un ancien gouvernement afghan au cours des 20 dernières années ne sera pas incluse dans la nouvelle administration talibane”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le mollah Akhunzada surveillerait le gouvernement depuis Kandahar, le fief du mouvement taliban.

Les talibans souhaitent entretenir des relations amicales avec l’Union européenne, les États-Unis et l’Inde, et les membres du bureau politique des talibans à Doha sont en contact étroit avec différents pays étrangers, a-t-il déclaré.

L’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul sera fonctionnel dans les prochaines 48 heures et les personnes munies de documents de voyage valides seront autorisées à quitter le pays, a déclaré Stanakzai, ajoutant que la rénovation de l’aéroport coûterait entre 25 et 30 millions de dollars.

