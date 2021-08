Les talibans traînent un artiste folklorique à l’extérieur de chez lui et l’abattent après avoir interdit la musique | Monde | Nouvelles

in

LBC : Nus Ghani sur le régime et l’attitude des talibans envers les femmes

Fawad Andarabi était un célèbre chanteur folk à Kishnabad, un village d’Andarab. Mais alors que les talibans ont introduit de nouvelles lois après leur prise de contrôle du pays déchiré par la guerre, le musicien aurait été tué après avoir été traîné hors de son domicile.

Sami Mahdi, professeur à l’Université de Kaboul, a déclaré : « Fawad Andarabi, un artiste local, a été traîné hors de chez lui hier et tué par les talibans dans le village de Kishnabad à Andarab.

“C’était un chanteur folklorique célèbre dans la vallée.

“Son fils a confirmé l’incident.”

Son fils, Jawad Andarabi, a déclaré que c’était la première fois que les talibans venaient chez eux.

Les talibans traînent un artiste folklorique à l’extérieur de chez lui et l’abattent après avoir interdit la musique (Image: PA)

Des responsables talibans sont venus à son domicile et l’ont fouillé et ont même bu du thé avec le musicien.

Son fils a déclaré que son père avait reçu une balle dans la tête dans leur ferme et a ajouté : « Il était innocent, un chanteur qui ne faisait que divertir les gens.

“Ils lui ont tiré une balle dans la tête à la ferme.”

M. Andarabi aurait joué du gichhak, un luth à archet, et chanté des chansons traditionnelles sur son lieu de naissance, son peuple et l’Afghanistan dans son ensemble.

Suite de l’attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul (Image: PA)

Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International, a condamné le meurtre présumé du musicien.

Elle a déclaré : « Il y a de plus en plus de preuves que les talibans de 2021 sont les mêmes que les talibans intolérants, violents et répressifs de 2001.

« Vingt ans plus tard.

“Rien n’a changé de ce côté-là.”

Chronologie du conflit en Afghanistan (Image : Express)

Cela survient après que le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que la musique ne serait pas autorisée en public.

Il a déclaré : « La musique est interdite dans l’Islam, mais nous espérons pouvoir persuader les gens de ne pas faire de telles choses, au lieu de faire pression sur eux.

Le fondateur et directeur de l’Institut national afghan de musique, le Dr Ahmad Sarmast, a déclaré à la BBC : « Les étudiants sont tous craintifs et inquiets.

“Ils comprennent clairement que s’ils retournent à l’école, ils pourraient faire face à des conséquences ou être punis pour ce qu’ils ont fait.”

Des milliers de personnes fuient l’Afghanistan (Image : .)

Les règles des talibans interdiraient également aux femmes de participer aux émissions télévisées et à la radio.

Les femmes et les filles ont été sévèrement opprimées, y compris des exécutions publiques, lorsque les groupes militants ont gouverné l’Afghanistan dans les années 90.

Les dirigeants talibans considéreraient les femmes et les filles célibataires – ou veuves – âgées de 12 à 45 ans comme un butin de guerre à répartir entre leurs combattants.

Les responsables talibans ont nié appliquer l’esclavage sexuel et affirmé que de telles actions sont contraires aux règles de l’Islam.

Les talibans oppriment sévèrement les femmes et les filles (Image: PA)

Nick Carter, chef d’état-major de la Défense britannique, a précédemment déclaré que « ce taliban est un taliban différent de celui dont les gens se souviennent des années 90 ».

Il a déclaré à la BBC : “Nous devons être patients, nous devons garder notre sang-froid et nous devons leur donner l’espace pour former un gouvernement et nous devons leur donner l’espace pour montrer leurs références.

“Nous pouvons très bien découvrir, si nous leur laissons l’espace, que ce taliban est bien sûr plus raisonnable mais ce que nous devons absolument retenir, c’est qu’ils ne sont pas une organisation homogène – les talibans sont un groupe de figures tribales disparates qui viennent de tous sur l’Afghanistan rural.”