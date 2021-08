Les talibans traquent les Afghans à l’aide de données biométriques américaines ⋆ 10z viral

par Joshua Caplan, Breitbart :

Un rapport affirme que les talibans se vantent d’utiliser des équipements de fabrication américaine pour identifier et traquer les Afghans qui ont aidé les États-Unis et d’autres nations dans ce pays déchiré par la guerre.

Zenger News rapporte via le New York Post :

Nawazuddin Haqqani, l’un des commandants de brigade de l’unité Al Isha, s’est vanté dans une interview avec Zenger News que son unité utilise des scanners portables fabriqués aux États-Unis pour puiser dans une énorme base de données biométriques construite aux États-Unis et identifier de manière positive toute personne qui a aidé les alliés de l’OTAN ou ont travaillé avec le renseignement indien. Les Afghans qui tentent de nier ou de minimiser leur rôle se retrouveront contredits par les dossiers informatiques détaillés que les États-Unis ont laissés dans leur retrait frénétique.

L’existence de l’unité d’Al Isha n’a pas été confirmée auparavant par les talibans ; jusqu’à présent, le réseau Haqqani, un groupe terroriste aligné sur les talibans, n’a pas admis son rôle dans le ciblage des Afghans ou son utilisation de la vaste base de données biométrique américaine.

Le National Counterterrorism Center des États-Unis a qualifié le réseau Haqqani de «groupe d’insurgés le plus meurtrier et le plus sophistiqué ciblant les forces américaines, de la coalition et afghanes».

“Maintenant que Kaboul est prise, le travail opérationnel est passé au second plan et nous nous sommes concentrés sur le contre-espionnage”, a déclaré Haqqani dans une interview avec Zenger. “Alors que la majeure partie de la brigade repose maintenant dans différentes madrassas [Islamic religious schools], le groupe Al Isha est désormais la principale agence en charge de cette [biometric] projet de données.

« Nous contrôlons le ministère de l’Intérieur et la base de données biométrique nationale qu’ils tenaient. Nous avons maintenant les données de tout le monde avec nous, y compris les journalistes et les soi-disant défenseurs des droits de l’homme. Nous n’avons pas tué un seul journaliste étranger, n’est-ce pas ? Nous n’arrêtons pas les familles de ces personnes [who are on the blacklist] soit », a-t-il ajouté.

Le rapport intervient après que Politico a révélé que des responsables américains basés en Afghanistan ont fourni aux talibans une liste de noms identifiant des citoyens américains et des alliés afghans pour leur permettre d’entrer dans la zone extérieure de l’aéroport de Kaboul.

“En gros, ils ont juste mis tous ces Afghans sur une liste de personnes à tuer”, a déclaré un responsable de la défense au média. “C’est juste épouvantable et choquant et vous fait vous sentir impur.”

Les forces américaines travaillant sous une sécurité renforcée et la menace d’une autre attaque terroriste ont poursuivi l’évacuation de l’aéroport de Kaboul vendredi, au lendemain d’un attentat suicide aux portes qui a écrit un chapitre final dévastateur de la guerre de près de 20 ans en Afghanistan.

Le nombre de morts est passé à 169 Afghans, un nombre qui pourrait augmenter à mesure que les autorités examinent des restes fragmentés, et 13 militaires américains.

