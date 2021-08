Les talibans vont “de maison en maison”, “pendent” des personnes qui ont travaillé avec les États-Unis: source

Bonjour et bienvenue sur Fox News First. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée

Les talibans vont « de maison en maison » en Afghanistan « pendant » des personnes qui ont travaillé avec les États-Unis: source

Alors que l’armée américaine et le département d’État se précipitent pour évacuer les citoyens américains et les alliés afghans de l’aéroport de Kaboul, les points de contrôle des talibans empêchent de nombreuses personnes de rester en liberté et en sécurité – et des rapports sur le terrain indiquent que les militants exécutent sommairement des personnes qui ont aidé les forces américaines au fil des ans.

Ryan Rogers, un sergent des Marines à la retraite, a déclaré jeudi à Fox News que l’interprète avec lequel il a travaillé lors de la sanglante bataille de Marjah en 2010 dans la province de Helmand est actuellement pris au piège à Kaboul, empêché d’atteindre l’aéroport alors que des combattants talibans recherchent et assassinent d’anciens commandos afghans et interprètes.

“Il m’a dit hier qu’ils avaient pendu trois [Afghan National Army] commandants qu’ils avaient trouvés”, a-t-il dit. “Et que près de l’endroit qu’il se cache, ils vont de maison en maison et qu’ils ont envoyé une transmission disant qu’ils avaient des plans pour les personnes qui opéraient avec l’Amérique.”

L’interprète, qui n’a pas été identifié en raison de préoccupations concernant sa sécurité, était OK jeudi après-midi.

“J’ai dit, hé, avez-vous vu un de ces trucs avec vos yeux? Il a dit oui”, a déclaré Rogers. “Ils ne montrent pas ces trucs parce que les gens applaudissent, mais ils ont peur de mourir, et ils pendent ces gens. Et il a dit qu’ils vont de maison en maison et que leurs priorités sont les forces spéciales de l’armée nationale afghane, les forces spéciales de la police et les interprètes.

L’administration Biden a finalement reconnu jeudi les informations selon lesquelles les évacués avaient du mal à atteindre l’aéroport international et Kaboul, qui est entouré de points de contrôle talibans. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TOP STORY.

Dans d’autres développements :

– Un câble secret montre que l’administrateur de Biden a été averti en juillet de la crise en Afghanistan

– Un journaliste de WaPo déchire WH après avoir mené des pom-pom girls pour Biden

– “Personne ne se sent en sécurité” à Kaboul, a déclaré une femme à Fox News

– Un vétérinaire de l’Alabama qui a failli mourir en Afghanistan qualifie la stratégie de retrait de Biden de “dégoûtante”

– Des Américains en Afghanistan secourus par l’armée britannique : ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale

– Une photo émouvante montre un enfant afghan dormant sous l’uniforme des aviateurs américains pendant l’évacuation

Meghan McCain dit que Biden est “inapte à diriger” au milieu de la tourmente afghane: “Une crise internationale de notre propre création”

L’ancienne co-animatrice de “View” Meghan McCain a continué de fustiger le président Biden pour sa gestion du retrait militaire turbulent d’Afghanistan.

Son défunt père, le sénateur John McCain, était connu pour être un ami de longue date de Biden, et sa mère, Cindy, était membre du conseil consultatif de l’équipe de transition de Biden. Biden a également nommé Cindy McCain pour représenter les États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en juin dernier. CLIQUEZ ICI POUR PLUS.

Dans d’autres développements :

– Biden dit à ses alliés qu’ils peuvent faire confiance aux États-Unis, malgré la baisse de confiance dans ses prouesses en matière de politique étrangère

– Jonathan Butcher : Biden et la théorie critique de la race – comment riposter au milieu des signaux contradictoires déroutants de l’administrateur

– Le commentaire de Biden sur Taïwan clarifié par un responsable de l’administration

– Tucker Carlson : la faiblesse américaine a été dévoilée, un problème qui deviendra une menace

Texas House de retour aux affaires alors qu’un nombre suffisant de démocrates revient pour former le quorum

La Chambre de l’État du Texas a formé le quorum jeudi, après une longue interruption des affaires de six semaines après que plus de 50 démocrates se soient enfuis à Washington, DC pour tenter d’empêcher l’adoption d’un projet de loi controversé sur la réforme du vote.

Les législateurs du Texas ont rétabli le quorum après que 99 législateurs ont voté 99-0 pour reprendre les affaires à la chambre basse de l’État. 49 autres législateurs ont été signalés comme absents, a rapporté pour la première fois le Texas Tribune.

Les républicains pourront désormais adopter un certain nombre de projets de loi que les démocrates ont contestés après la démission du représentant démocrate Leo Pacheco jeudi – permettant à l’exigence de 100 membres nécessaire pour atteindre le quorum de tomber à un seuil de 99 membres.

Pacheco faisait partie d’une poignée de démocrates qui ne se sont pas rendus à Washington pour protester lors de la première session extraordinaire du gouverneur Greg Abbott. CLIQUEZ ICI POUR PLUS.

Dans d’autres développements :

– Texas Dem qui a fui l’état est allé au Portugal pour se marier

– Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est testé positif au COVID-19

À LIRE AUJOURD’HUI :

– Un couple de Floride dans l’eau chaude sur ce qu’ils auraient fait avec une fausse carte de vaccination COVID-19

– Une fusillade en plein jour à Philadelphie fait 1 mort et 4 blessés alors que la ville est aux prises avec une vague de criminalité

– L’Aston Martin DB5 volée de James Bond ‘Goldfinger’ est probablement au Moyen-Orient, selon un détective

– Des suspects de Denver arrêtés, un autre recherché dans une série de crimes, dont le meurtre d’un étudiant juif

– Indiana fille disparue, 11 mois, retrouvée morte dans une zone boisée ; parents, baby-sitter arrêtés

LES DERNIÈRES DE FOX BUSINESS :

– Elon Musk présente un prototype de robot humanoïde lors de la Tesla AI Day

– Avec une frénésie d’offres, Fanatics se précipite pour réorganiser le monde des cartes à collectionner

– Un employé de Walmart montre comment il attrape le vol de caisse libre-service

– BofA, la formation CRT de Lowe a dit au personnel blanc de ” céder le pouvoir aux personnes de couleur “

– Le PDG de J&J tire sa révérence après que le vaccin à injection unique ait mis fin à une décennie de hauts et de bas

QUELQUES MOTS D’APART

Sean Hannity, dans son émission “Hannity” de Fox News jeudi, a critiqué la gestion et la réponse du président Biden au chaos en Afghanistan alors que les Américains, après 5 jours, “sont détenus au gré des talibans”.

