Les tambours du tirage au sort de l’Eurocup féminine 2022

L’équipe féminine de Espagne du football a été encadré dans le Pot 2 du tirage au sort pour l’Euro 2022, qui se tiendra au Victoria Warehouse de la ville de Manchester jeudi prochain 28 à partir de 17h30 (CET).

L’Euro 2022, qui se tiendra en Angleterre l’été prochain, Il commencera le 6 juillet et se terminera le 30 juillet.

LES BOMBES SONT AINSI

Pot 1: Angleterre, Pays-Bas, Allemagne et FrancePot 2: Espagne, Suède, Norvège et ItaliePot 3: Danemark, Belgique, Suisse et AutrichePot 4: Islande, Russie, Finlande et Irlande du Nord

FORMAT CONCOURS

Le tirage au sort sera pur et les 16 équipes participantes seront réparties en quatre groupes de quatre et les deux premières iront en phase à élimination directe des quarts de finale.

L’événement sera présenté par l’ancien international anglais, Alexis Scott, et le présentateur de la BBC, Jacasseur Logan. Les groupes seront tirés au sort et annoncés par les Français Camille Abily, quintuple championne de l’UEFA Women’s Champions League ; l’Allemand Anja Mittag, triple vainqueur de l’EURO féminin de l’UEFA ; le meilleur buteur de l’équipe féminine suédoise, Lotta Schelin; le meilleur buteur de l’équipe féminine d’Angleterre, Kelly Smith; et certains joueurs actuels de Premier League.

DATES DE LA COUPE D’EURO FÉMININE 2022

La phase finale de l’Euro 2022 aura lieu du 6 au 31 juillet dans dix stades répartis sur neuf sites: Brighton (Brighton & Hove Community Stadium), Londres (Brentford Community Stadium & Wembley Stadium -finale-), Manchester (Manchester City Academy Stadium), Milton Keynes (Stadium MK), Rotherham (New York Stadium), Sheffield (Bramall Lane) , Southampton (St Mary’s Stadium), Trafford (Old Trafford – ouverture) et Wigan & Leigh (Leigh Sports Village).

Après le tirage, le calendrier des matchs sera annoncé et, à partir de 20h00 (CET), tout fan pourra participer au tirage public pour demander des billets pour tous les matchs jusqu’au 16 novembre à 20h00 (CET).