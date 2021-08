Les tardigrades sont prêts à investir – Business 2 Community

Collecter de l’argent est difficile, mais trop d’entre vous le rendent encore plus difficile. Je suis désolé, mais un amour dur viendra à vous. Cet article est le quatrième volet de la série sur les dix caractéristiques d’une marque Tardigrade.

Même avec un excellent produit, une marque et beaucoup d’espaces blancs, vous devez vous présenter à chaque argumentaire prêt à investir si vous avez le moindre espoir de collecter des fonds sur ce marché concurrentiel. Trop d’entre vous ne le font pas. Vous repartez triste et épuisé. Auriez-vous pu faire les choses différemment qui auraient pu augmenter vos chances d’obtenir un « Oui » plutôt qu’un « Vous êtes trop tôt » ou similaire ?

Passons le reste de cet article à ce que vous pourriez faire différemment pour vous présenter, vous et votre entreprise, comme étant prêts à investir. Ce sont les choses les moins sexy nécessaires en plus de construire une grande marque avec un ajustement produit/marché démontré.

Récit de l’investisseur

Les investisseurs investissent. C’est ce qu’ils font. Votre travail consiste à présenter l’argument le plus convaincant afin qu’un investissement dans votre entreprise représente la meilleure opportunité de voir un retour solide. Regardez votre deck, écoutez votre présentation à travers l’objectif d’un investisseur et demandez-vous : « Suis-je en train de préparer un dossier d’investissement solide ? »

Économie de l’unité/canal

Tout est une question d’efficacité du capital, même les investisseurs le voient de la même manière. Si leur capital est consommé parce que l’économie de votre unité pue, ce n’est pas attrayant. Je comprends. Au début, il est souvent difficile de démontrer un produit et une marge de contribution solides. Mais vous devez au moins avoir un chemin vers les deux. Il est vital de comprendre quels canaux offrent la meilleure économie et de contrôler votre arc de croissance conformément à la véritable économie. Ne dites pas que l’échelle résoudra votre problème de marge. Parce qu’avec l’échelle et l’omniprésence de la marque vient la compression des prix. Très peu de gens réalisent vraiment le plein avantage de l’échelle en ce qui concerne la marge.

Chaîne d’approvisionnement

J’ai été témoin d’une chaîne d’approvisionnement faible et d’une tonne de marques dans des conversations d’investissement. Passer du temps à développer des relations solides avec les fournisseurs, les co-fabricants et les prestataires logistiques est un must. Les investisseurs deviennent nerveux lorsque ces relations restent informelles ou non développées.

Évolutivité

Les investisseurs veulent mettre leur capital au service d’entreprises prêtes à se développer. Es-tu? Avez-vous un processus de commande à encaissement robuste ? Pouvez-vous ou vos co-fabricants absorber un volume important ? Avez-vous l’équipe ou le plan pour acquérir l’équipe nécessaire pour grandir rapidement? Ce sont toutes des questions qui doivent être posées et auxquelles il faut répondre avant toute réunion d’investisseurs.

Finances

C’est simple mais vital. Vous devez avoir vos conneries proverbiales ensemble en ce qui concerne vos finances. Des rapports solides et concis, y compris le compte de résultat, le bilan, les flux de trésorerie, etc., sont indispensables. De plus, vous devez pouvoir gérer les stocks, suivre le COGS, surveiller les créances, contrôler les dépenses commerciales, etc. En termes simples, vous devez avoir votre maison en ordre.

Réglementation/conformité

Cela peut se faufiler et vous mordre. Ne diminuez pas l’importance d’avoir toutes vos exigences réglementaires et de conformité boutonnées. Cela comprend les accords de co-fabrication, les marques, les accords d’exploitation, les contrats de travail et les spécifications des produits. Vous devez avoir la bonne assurance et vous assurer que votre étiquetage, vos allégations et vos ingrédients réussissent tous le test. Encore une fois, ayez tout cela ensemble, ne laissez pas cela faire dérailler un investissement potentiel et ne le laissez pas détruire votre entreprise. Laissé sans surveillance, il peut.

Rien de ce qui précède n’est passionnant, ou c’est ce à quoi vous pensez probablement lorsque vous essayez de différencier votre entreprise d’une autre. Cependant, croyez-moi, avoir cette merde ensemble change la donne. Se présenter à chaque pitch prêt à investir augmentera considérablement vos chances de gagner ce capital.