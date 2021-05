“Les Targaryen sont aussi fous qu’il n’y paraît” dans House of the Dragon – The News of Chihuahua – Between the lines

House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones remontera plusieurs siècles dans l’histoire de Westeros pour raconter la conquête et le règne des Targaryen sur le continent. Une série qui arrivera sur HBO Max l’année prochaine et qui, comme promis par les responsables, reflétera le degré de folie des cavaliers de dragons dans lesquels Daenerys est tombé dans les derniers chapitres de la série originale.

La série se déroule 300 ans avant les événements liés aux huit saisons de Game of Thrones et se concentrera sur la lignée la plus chaotique de Westeros. “Je suis très heureux de présenter le monde entier qui existe à Westeros, un panorama plus large et plus de personnages”, a déclaré Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, qui a annoncé que la série montrera que “les Targaryen sont aussi fous qu’ils en ont l’air”.

“Es, literalmente, la esencia del buen drama”, afirmó en una entrevista concedida a Deadline en la que parece confirmar que House of the Dragon hará bueno el dicho de Poniente que asegura que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda à l’air.

La preuve en sera le personnage de la série de Matt Smith, Daemon Targaryen, le jeune frère du roi Viserys et héritier du trône. Il est, selon HBO, un «guerrier incomparable» et un cavalier de dragon qui, pour le meilleur ou pour le pire, «possède le vrai sang du dragon».

Il sera accompagné de la princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par Emma D’Arcy, qui est le premier-né du roi, est un pur sang valyrien et aussi un cavalier de dragon. De plus, Paddy Considine jouera le roi, Viserys Targaryen, le dernier cavalier du légendaire dragon Balerion.

Source: Cependant