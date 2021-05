Les tarifs du gaz Ethereum atteignent un sommet mensuel, l’offre sur les bourses continue de baisser

Compartir

Après avoir atteint des sommets de 4350 $ récemment, Ethereum (ETH) est retombé à 3871 $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

Le marché de la crypto-monnaie a connu des ondes de choc après que Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, ait décidé de ne pas accepter les paiements BTC, invoquant des inquiétudes quant à l’impact environnemental négatif.

Le réseau Ethereum a franchi des étapes notables depuis que la deuxième plus grande crypto-monnaie a dépassé le record précédent de 1400 $ établi en 2018.

Par exemple, le total des frais payés a atteint un sommet mensuel de 746 026 ETH, comme le reconnaît le fournisseur de métriques en chaîne Glassnode. De plus, la domination de l’ETH a atteint un record de 19,13%.

L’offre d’Ethereum sur les bourses continue de s’épuiser

Selon l’analyste de marché Joseph Young:

«L’offre sur les marchés boursiers continue de chuter. C’est très différent du dernier cycle haussier. “

Glassnode avait précédemment rapporté que l’ETH dans les échanges était tombé à 12% de l’offre en circulation, tandis que l’Ether dans les contrats intelligents était passé à 22,8%.

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, attribue cette tendance à la convivialité et à l’écosystème d’Ethereum, ce qui a entraîné une baisse des avoirs en ETH sur les produits dérivés et les bourses au comptant. En conséquence, la crise de liquidité du côté vendeur s’est intensifiée.

Les adresses cryptographiques avec au moins 10000 ETH arrivent à ATH

Lex Moskvoski, le CIO de Moskvoski Capital, a noté que les adresses cryptographiques avec plus de 10000 ETH ont battu le record au cours des 30 derniers jours. Il expliqua:

«Le nombre d’adresses Ethereum avec plus de 10k ETH a frappé à plusieurs reprises ATH au cours des 30 derniers jours. Cela ressemble au début d’une accumulation massive. Les contrats intelligents sont exclus de cette case. ”

De plus, les projets de financement décentralisé (DeFi) sur le réseau Ethereum se sont développés à un rythme incroyable, absorbant plus de 100 milliards de dollars de liquidités en moins d’un an. Les contrats intelligents Ethereum sont l’une des fonctionnalités les plus recherchées de DeFi.

Le temps nous dira si l’ETH atteindra le prix psychologique de 5000 $ cette année, étant donné qu’Ether a connu une course haussière notable au cours du premier trimestre de 2021. Beaucoup sont enclins à penser qu’Ether atteindra finalement une valeur de 5000 $. Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, semble penser qu’Ethereum éclipsera Bitcoin à l’avenir, étant donné la dépendance à l’égard d’autres projets de blockchain sur son réseau.

Source de l’image: Shutterstock