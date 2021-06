Les tarifs du métro augmentent avec le renflouement de 1 milliard de livres de TFL alors que les trains “ sans conducteur ” arrivent

T

Les tarifs ube devraient augmenter sous un nouveau plan de sauvetage de 1 milliard de livres pour Transport for London annoncé mardi – et l’imposition potentielle d’une «taxe de limite» quotidienne de 3,50 £ sur les automobilistes entrant dans le Grand Londres a été effectivement bloquée.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a utilisé le prix pour s’opposer explicitement à l’idée de Sadiq Khan selon laquelle les automobilistes vivant en dehors de Londres seraient accusés de se rendre dans la capitale.

Il a également rendu difficile pour le maire d’abandonner la taxe de congestion de 15 £ – ou de la ramener à une taxe de semaine uniquement – en disant que des revenus supplémentaires seraient nécessaires s’il voulait continuer avec les voyages gratuits pour les écoliers et les plus de 60 ans. .

Le secrétaire aux transports a ouvert la voie aux premiers trains «sans conducteur» sur le métro – avec des projets de propositions à rédiger pour la ligne Waterloo & City et la ligne Piccadilly avant Noël. M. Shapps a attaché une série de conditions au troisième sauvetage de Covid de TfL, notamment:

Augmentation des tarifs du RPI plus un pour cent à partir de janvier prochain Un gel des salaires pour tout le personnel de TfL gagnant plus de 24000 £ par an et aucun bonus de direction Un accord de partage des coûts pour la réouverture du pont Hammersmith aux piétons et aux cyclistes cet été. TfL va dépenser 100 millions de livres d’ici la mi-décembre pour des programmes de marche et de cyclisme Refus de remettre au maire les 500 millions de livres par an payés par les automobilistes de la capitale en droits d’accise sur les véhicules L’exigence pour TfL de générer 500 millions de livres supplémentaires à 1 £ milliard de revenus par an. Un ordre pour réduire le coût du généreux régime de retraite du personnel de TfL.

Fils d’un chauffeur de bus: Sadiq Khan dans une usine de bus électriques dans le Yorkshire

/ .

Le plan de sauvetage est un autre accord à court terme, qui court jusqu’au 11 décembre et d’une valeur d’environ 1,08 milliard de livres sterling. L’argent est destiné à remplacer le manque à gagner de TfL causé par la baisse du nombre de passagers causée par la pandémie.

Dans une lettre adressée au maire, M. Shapps a déclaré que le soutien du gouvernement à TfL pendant la pandémie dépassait désormais 4 milliards de livres sterling. Il a déclaré qu’il «ne peut pas être juste d’imposer une« taxe à la frontière »aux non-londoniens pour payer les services dont bénéficient principalement les Londoniens.

«Les personnes vivant en dehors de Londres ne devraient pas être obligées de payer pour la poursuite de choix politiques sur lesquels elles n’ont rien à dire.»

M. Khan a déclaré que ce n’était «pas l’accord que nous voulions» et l’a décrit comme «un autre plâtre collant» qui a laissé le financement à long terme de TfL non résolu.

Mais il a dit qu’il avait compris la menace d ‘«énormes coupures» qui auraient pu forcer la suppression d’une ligne de bus sur cinq ou la fermeture d’une ligne de métro.

Il a également déclaré que TfL s’opposerait à toute imposition de trains sans conducteur dans le métro. «Cela coûterait des milliards de livres et constituerait un abus flagrant de l’argent des contribuables à ce moment critique pour notre pays», a-t-il déclaré.

L’année dernière, M. Khan a lancé l’idée d’imposer une redevance à la frontière du Grand Londres – coûtant 3,50 £ par jour, ou 5,50 £ pour les conducteurs de véhicules plus polluants – à partir d’octobre 2023 comme «option de repli» s’il ne parvient pas à obtenir le retour de VED (taxe de circulation) dans les caisses de la capitale.

TfL est tenu dans le cadre de l’accord de mardi de trouver un revenu annuel supplémentaire de 500 à 1 milliard de livres sterling d’ici avril 2023. Cela laisse ouverte la possibilité de devoir revenir à une charge de délimitation malgré l’opposition de M. Shapps – ou d’envisager d’autres options difficiles telles que une taxe de séjour ou des prélèvements supplémentaires sur les nouveaux développements.

TfL doit également trouver entre 300 et 900 millions de livres d’économies cet exercice, créer une société immobilière dédiée à la construction de plus de logements et atteindre le seuil de rentabilité d’ici deux ans – bien que le gouvernement continuera à financer d’importants projets d’immobilisations.

Secrétaire aux transports Grant Shapps

/ Fil PA

Les propositions de Tube sans conducteur sont recherchées pour aligner TfL sur certains systèmes urbains européens et pour rendre le Tube plus ponctuel en éliminant «l’erreur humaine».

Des ébauches de propositions sont requises d’ici décembre, avec une analyse de rentabilisation complète pour la navette Waterloo & City à deux stations dans un délai d’un an, et un plan plus général pour la ligne Piccadilly dans un délai de 18 mois.

TfL affirme que le coût de l’érection de barrières au bord de la plate-forme, comme celles sur certaines parties de la ligne Jubilee, pourrait être prohibitif.

Au cours de la campagne électorale à la mairie, M. Khan a également clairement exprimé son souhait de ramener la taxe de congestion à une taxe de 11,50 £ en semaine – malgré le fait qu’elle ait levé 113 millions de £ supplémentaires par an pour TfL. Il a été initialement augmenté à 15 £ et ses heures d’ouverture ont été prolongées jusqu’à 22 heures, et le week-end pour la première fois, en juin dernier, dans le cadre du premier sauvetage de TfL.

Le gouvernement a reporté une décision sur la modification du mode de financement de TfL à long terme, car il attend de voir comment la demande de services aux heures de pointe évolue à mesure que le verrouillage diminue. Le gel des salaires TfL, reflétant les restrictions plus larges du secteur public, ne devrait pas s’appliquer aux conducteurs de métro qui entrent dans la dernière année d’un accord de rémunération différentielle de quatre ans.

Le commissaire de TfL, Andy Byford, a déclaré que le nombre de passagers était à près de 60 pour cent des niveaux pré-pandémiques, mais a déclaré que l’impact de Covid avait montré que le modèle tarifaire de TfL n’était «pas adapté à son objectif».

Il a déclaré que l’accord de financement aiderait également TfL à achever l’ouverture de Crossrail et de l’extension de la ligne Northern à la centrale de Battersea.

Tous les détails des plans de TfL pour réaliser des économies et augmenter les revenus conformément à l’accord de sauvetage doivent être examinés par le conseil d’administration de TfL en juillet.