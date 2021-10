Les tarifs du nouveau MacBook Pro 2021 à partir de 2 249 euros

19/10/2021 à 10h17 CEST

SPORT.es

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces fabriqués avec de nouvelles puces hautes performances ont été dévoilés hier. Selon l’entreprise, la vitesse de travail de ces nouveaux modèles sera beaucoup plus rapide que celle des puces développées des années auparavant. Avec la présentation des nouveaux modèles, les prix du marché arrivent, et c’est Ces nouveaux MacBook vont de 2 249 euros pour le modèle de base à 6 839 euros pour le modèle le mieux équipé.

Au sein des deux modèles, il existe différentes versions avec une fourchette de prix d’environ 1 000 euros. Par exemple, le MacBook 14 pouces vaut 2 249 dans sa version la plus simple et 3 209 dans sa version la plus complète. Des 16 Go et 14 cœurs aux 32 Go et 32 ​​cœurs du modèle le plus cher.

Processeur M1 Pro 8 cœurs, GPU 14 cœurs, 16 Go / 512 Go : 2 249 euros.

CPU M1 Pro 10 coeurs, GPU 14 coeurs, 16 Go / 512 Go : 2 479 euros.

CPU M1 Pro 10 coeurs, GPU 16 coeurs, 16 Go / 512 Go : 2 519 euros.

CPU M1 Max 10 coeurs, GPU 24 coeurs, 32 Go / 512 Go : 3 209 euros.

CPU M1 Max 10 coeurs, GPU 32 coeurs, 32 Go / 512 Go : 3 209 euros.

Il en va de même pour le modèle 16 pouces, bien que celui-ci n’ait pas autant de versions et qu’il y en ait essentiellement deux. Un de 32 Go/1 To pour 3 849 euros et un autre de 64 Go/1 To pour 4 309 euros. Vous pouvez ajouter des extensions SSD à 2 To pour 460 euros, 4 To pour 1 150 euros et 8 To pour 2 530 euros.