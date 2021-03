Les tarifs solaires soulignent la nécessité d’une planification stratégique

La même histoire se répète en ce qui concerne la sous-construction de capacités où la part de la Chine est encore plus dominante à 85%.

Par Somit Dasgupta & Diya Dasgupta

Le gouvernement a récemment annoncé que le droit de douane de base (BCD) serait perçu pour l’importation de cellules et modules solaires à partir d’avril 2022. Alors que le droit serait de 25% pour les cellules solaires, il serait de 40% pour les modules. La notification ne contient aucune clause d’extinction, ce qui implique que le BCD serait perçu jusqu’à ce que le gouvernement change d’avis.

L’institution du BCD remplacera le droit de sauvegarde qui a été institué en juillet 2018 pour une période de deux ans pour les importations en provenance de Chine, du Vietnam et de Thaïlande. Le droit était de 25% pour l’année initiale, suivi de 20% pour les six mois suivants et enfin de 15% pour les six derniers mois. Le droit de sauvegarde est un allégement temporaire accordé lorsque les importations d’un produit augmentent de façon inattendue au point de menacer les fabricants nationaux. Pour mémoire, l’imposition de ce droit n’a pas aidé la branche de production nationale parce qu’elle était de trop courte durée. Aucun investisseur ne mettra son argent dans une entreprise où la protection cesse d’exister si tôt. En fait, le devoir s’est avéré contre-productif, puisque les promoteurs ont simplement reporté leurs décisions d’investissement de deux ans, affectant négativement le rythme d’installation de la capacité solaire!

L’imposition du BCD augmentera les tarifs solaires en raison de l’augmentation des coûts d’investissement. Selon certaines estimations, les tarifs pourraient augmenter d’environ 50 paise par unité, soit environ 25% de plus que le dernier tarif découvert sur le marché. En ce qui concerne l’importation de cellules, les tarifs augmenteront d’environ 30 paise par unité. Cela n’affectera peut-être pas vraiment le mix de production dans les années à venir car le différentiel tarifaire entre le coût variable des centrales à charbon et celui des centrales solaires restera important et les centrales solaires resteront relativement bon marché. L’imposition du BCD garantira cependant que les consommateurs indiens paieraient plus pour leur achat d’électricité par rapport à ce qu’ils auraient payé sans le BCD.

La théorie économique nous a appris qu’en imposant des droits de douane, on protège l’industrie nationale, qui tente alors de réduire son coût de production en tirant parti des économies d’échelle et aussi en «apprenant par la pratique». À un stade ultérieur, les droits devraient être supprimés une fois que la branche de production nationale deviendra concurrentielle. Il est bien connu que cette politique n’a pas vraiment fonctionné en Inde et qu’un certain nombre de droits d’importation étaient en vogue jusqu’en 1991, bien qu’ils aient été progressivement démantelés par la suite. La question théorique est de savoir ce qui fonctionne le mieux dans ce cas: des subventions ou des droits de douane? Pour arriver à une comparaison crédible, il faudrait plus qu’un calcul «à l’envers», mais peut-être que les droits nous coûteraient plus cher en raison de l’effet multiplicateur d’un coût d’achat d’électricité plus élevé dans l’ensemble de l’économie. Il serait intéressant de voir ce que la Chine a fait pour atteindre le stade où elle se trouve aujourd’hui.

Le gouvernement chinois a vu le potentiel de l’industrie solaire au début des années 2000 et a investi massivement dans la chaîne d’approvisionnement, et tout était disponible à quelques kilomètres de là, ce qui a considérablement réduit leurs coûts de production. Selon un rapport publié par l’IEEE (2021), le gouvernement a accordé des subventions pour l’acquisition de terrains, assuré une électricité subventionnée aux installations de fabrication et les fabricants ont obtenu des prêts à des taux d’intérêt extrêmement bas pour la création d’unités de fabrication. Suite à la crise financière de 2008, le pays a mis en place la China Development Bank qui a fourni une ligne de crédit à hauteur de 30 milliards de dollars aux fabricants de modules et de cellules. Le gouvernement a également accordé des subventions en espèces aux fabricants pour des projets de démonstration à grande échelle. En outre, la Banque chinoise d’exportation-importation a apporté son soutien en accordant des crédits à l’exportation et des prêts conditionnels à l’exportation à des taux préférentiels. En plus de ces politiques, le gouvernement chinois a également fourni des remboursements sur les intérêts payés sur les prêts et les frais d’électricité, accordé des exonérations fiscales, accordé des subventions sur les baux, etc.

Le résultat net de tout cela a été que la Chine a atterri avec une capacité gigantesque pour la fabrication de cellules / modules solaires. La propre poussée intérieure de la Chine vers la production d’énergie renouvelable a joué un rôle complémentaire dans l’augmentation de sa capacité de fabrication. En fait, plus des deux tiers de la production mondiale de modules et de cellules sont basés en Chine. La capacité totale de production solaire de la Chine est aujourd’hui d’environ 200 GW, comparée à la capacité solaire cumulée de l’Inde de seulement 39 GW environ (dont un peu plus de 4 GW de toit). On estime que les Chinois ont une capacité de fabrication supérieure à 100 GW alors que la capacité de fabrication indienne n’est que d’environ 10 GW. Les économies d’échelle que la Chine réalise grâce à cette énorme capacité de production sont tout simplement extraordinaires. Incidemment, les lecteurs seraient intéressés à connaître la loi de Swanson qui stipule que le prix du photovoltaïque solaire a tendance à baisser de 20% pour chaque doublement du volume cumulé expédié.

L’histoire des cellules solaires photovoltaïques serait incomplète à moins que nous n’abordions les batteries de stockage de mégawatts. Avec la diminution des coûts des batteries, le stockage est aujourd’hui économiquement viable. Pour l’Inde, avec un objectif de 450 GW de capacité de production renouvelable d’ici 2030, nous ne pourrons pas avancer vers notre objectif après quelques années sans batteries en raison de problèmes de stabilité du réseau. Dans le cas des batteries également, la Chine semble avoir monopolisé l’activité. La Chine investit d’importantes sommes d’argent dans la chaîne d’approvisionnement complète des batteries, qu’il s’agisse de cobalt ou de lithium. Sumant Sinha, dans son livre Fossil Free, mentionne que la Chine investit dans les mines de cobalt et accorde également d’importants prêts d’infrastructure au Congo et à la Zambie, pays qui contrôlent plus de 50% de l’approvisionnement mondial en cobalt. De même, la Chine investit dans la plus grande société de production et de réserve de lithium du Chili et a également réalisé des investissements en Australie. Sinha ajoute qu’en septembre 2019, environ 360 GWH de capacité de fabrication de cellules de batterie au lithium-ion avaient été mis en place dans le monde, dont environ 75% en Chine uniquement. La même histoire se répète en ce qui concerne la sous-construction de capacités où la part de la Chine est encore plus dominante à 85%.

En conclusion, on peut dire que l’Inde semble avoir manqué le bus en ce qui concerne la fabrication domestique de modules solaires et de batteries. La morale de l’histoire est qu’il n’y a pas de substitut à la planification stratégique. L’Inde devrait maintenant regarder vers l’avenir et travailler dans le domaine de l’hydrogène vert qui va changer la donne. L’hydrogène vert est produit par électrolyse à l’aide d’énergie renouvelable. Nous devons réduire le coût de l’hydrogène vert en réduisant le coût des électrolyseurs et également en augmentant leur efficacité. Espérons que la mission Hydrogène récemment annoncée sera en mesure de tirer parti des synergies entre le gouvernement, les laboratoires de recherche et l’industrie et de nous aider à retrouver le terrain perdu.

Somit Dasgupta, ancien membre du CEA, est Senior Visiting fellow, ICRIER,

et Diya Dasgupta est assistante de recherche, ICRIER

