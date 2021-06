Les tarifs suspendus dans un différend de longue date entre Boeing et Airbus

in

Les États-Unis et l’Union européenne ont convenu d’une suspension de cinq ans des tarifs douaniers au titre d’un différend commercial de 17 ans qui impliquait des subventions accordées à Boeing et Airbus pour le développement d’avions. L’accord, annoncé aujourd’hui lors des réunions du président Joe Biden avec les dirigeants de l’UE à Bruxelles, évite des milliards de dollars de droits de douane qui auraient pu affecter un large éventail de produits – bien que la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, ait déclaré que les droits de douane pourraient être réactivés si « les producteurs américains sont pas en mesure de rivaliser équitablement. Les allégements fiscaux que l’État de Washington a accordés à Boeing pour la production de 787 et 777X dans l’État figuraient dans le différend.