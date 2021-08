Les tatouages ​​de Jason Momoa : photos et significations spéciales

Chris Hyde.

À ce stade, nous sommes habitués à voir Jason Momoa se détendre avec désinvolture – torse nu, bien sûr – avec un tas de tatouages. Non seulement il était couvert de tatouages ​​​​peints en jouant Khal Drogo dans Game of Thrones, mais il était également décoré avec une tonne d’encre pour le rôle d’Aquaman dans, euh, Aquaman. Alors, quelle est sa situation de tatouage quand les caméras ne tournent pas ? Il s’avère que Jason dans la vraie vie a beaucoup de tatouages ​​​​sur tout son corps – et tous sont très significatifs. En fait, l’équipe de maquillage d’Aquaman semble avoir été tellement inspirée par le vrai tatouage que Jason a sur son bras qu’elle l’a utilisé comme point de départ pour les conceptions intégrales d’Aquaman.

Jason a parlé du tatouage en question à un fan lors d’une séance de questions-réponses, en disant “c’est notre aumakua, mon emblème familial, c’est notre gardien”. Il a poursuivi en expliquant que “c’est censé enlever l’obscurité de votre cœur et faire entrer la lumière, mais nous y travaillons toujours”.

De toute évidence, cette histoire rend le fait que le tatouage de Jason a été incorporé dans son personnage le plus emblématique à l’écran encore plus spécial. Mais ce n’est que l’un des nombreux autres tatouages ​​​​super personnels de l’acteur. Nous plongeons dans la signification des huit tatouages ​​​​de Jason (huit… que nous connaissons 😏), y compris les noms de ses enfants, un doux dédicace à son défunt meilleur ami, les logos de ses deux sociétés de production (pourquoi arrêtez-vous à un seul, vous savez?), et un tas d’autres.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Les signatures de ses enfants

Jason a les signatures de ses enfants (Lola et Wolf!) Écrit à l’encre rouge sur sa poitrine, ce qui, je pense, nous pouvons tous convenir qu’il est suprêmement mignon. Genre, ils sont au-dessus de son cœur. Je ne peux pas.

2 Son tatouage Aumakua

Tout en parlant de ce tatouage aux fans, Jason a expliqué que l’aumakua de sa famille (qui fait partie de la mythologie hawaïenne) est un requin (manō), représenté par le motif triangulaire sur son bras.

3 Son tatouage de ligne semi-mystérieux

Jason a récupéré celui-ci en juin 2014 et a félicité son tatoueur Mahalo Tobias sur Instagram. À déterminer sur ce que signifie le design lui-même (quelqu’un peut-il lui demander s’il vous plaît ? Thx).

4 Son tatouage “On the Roam”

Vous voyez ce tatouage ressemblant à une boussole sur le bras droit de Jason sur cette magnifique photo de lui tenant doucement des tongs comme un nouveau-né ? Il s’avère que c’est le logo de l’une de ses sociétés de production, qui s’appelle — vous l’avez deviné ! — On the Roam.

5 Le nom de son meilleur ami décédé

Malheureusement, l’un des meilleurs amis de Jason est décédé et il s’est donc fait tatouer (qui dit “Diablo”) en leur honneur.

6 Son tatouage de fierté de gitans

Oui, c’est aussi son pseudo Instagram. Et le nom de son autre société de production. Jason explique la signification de « Pride of Gypsies » sur le site Web de son entreprise, en écrivant « Pride {fierté}-un groupe de lions formant un collectif ; gitan {jip-see}-une personne nomade ou libre d’esprit.”

7 Son tatouage «Game of Thrones»

Je l’appelle surtout comme ça parce qu’il l’a eu pendant le tournage de la série. Celui-ci dit “être toujours ivre”, ce qui signifie vaguement “être toujours ivre” en français. Fait amusant : la belle-fille de Jason, Zoë Kravitz, a un tatouage assorti !

8 Son tatouage de crâne

Je ne suis pas sûr de la signification de celui-ci, mais Jason effing aime les crânes. Du moins, d’après les nombreux colliers et bagues tête de mort qu’il possède. En avant !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous