Les taureaux ADA/USD se préparent à se rallier à 1,45 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix de Cardano – 9 août

Les taureaux ADA / USD prennent en charge le marché alors que la pièce atteint le sommet quotidien de 1,46 $.

Marché ADA/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,65 $, 1,75 $, 1,85 $

Niveaux d’assistance : 1,30 $, 1,20 $, 1,10 $

ADAUSD – Graphique journalier

Le prix de Cardano est passé de mouvements agressifs à une tendance relativement stable et ce changement de comportement du marché pourrait indiquer que le prix de l’ADA pourrait atteindre de nouveaux niveaux de résistance, qui sont essentiels pour une évaluation future avant la prochaine course haussière, car cela pourrait amener le marché à traverser au-dessus de la limite supérieure du canal.

Analyse des prix de Cardano: Cardano (ADA) peut dépasser 1,45 $

Comme le révèle le graphique quotidien, le prix Cardano est noté à 1,45 $ et il enregistre un gain de plus de 1,70 % au cours des dernières 24 heures, passant de 1,38 $ à 1,46 $. Il peut dépasser 1,48 $ lors du prochain mouvement positif et peut prendre quelques jours pour commencer à se négocier au-dessus du niveau de 1,50 $.

Cependant, le Cardano (ADA) suit maintenant une tendance haussière alors que le prix continue de se déplacer vers la limite supérieure du canal. Les taureaux pourraient continuer à pousser le prix vers les niveaux de résistance de 1,65 $, 1,75 $ et 1,85 $. Pendant ce temps, les niveaux de support se situent à 1,30 $, 1,20 $ et 1,10 $. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) se prépare à dépasser le niveau de 65 $, suggérant davantage de signaux haussiers.

Marché ADA/BTC : le prix se consolide en dessous des moyennes mobiles

Par rapport à Bitcoin, le prix Cardano continue de se déplacer en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, tout croisement haussier au-dessus des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours à 3500 SAT pourrait encourager les taureaux à prolonger le rallye vers 3600 SAT et 3800 SAT.

ADABTC – Graphique journalier

En d’autres termes, une clôture en dessous des moyennes mobiles pourrait inverser la direction des prix vers le support quotidien à 3100 SAT, un nouveau mouvement baissier pourrait amener la pièce au support de 2900 SAT et en dessous. Pendant ce temps, il est possible que le prix poursuive sa tendance baissière, car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de passer en dessous du niveau 40 avec la ligne de signal pointant vers le sud.

