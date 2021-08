Les taureaux aident Sensex, Nifty à atteindre à nouveau de nouveaux sommets sans précédent ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

A l’exception de Nifty Media, tous les indices sectoriels ont été réglés dans le vert. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont continué de tirer les marchés boursiers nationaux à la hausse mardi, établissant de nouveaux records. S&P BSE Sensex a atteint un nouveau record historique de 57 625 au cours de la journée tandis que Nifty 50 a atteint un record de 17 153. Cependant, Sensex et Nifty ont légèrement glissé par rapport à leurs sommets pour terminer à 57 552 et 17 132, en hausse de 1,19 % chacun. Bharti Airtel, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Asian Paints, TCS, Titan Company, Tech Mahindra et UltraTech Cement figuraient parmi les principaux gagnants de l’indice. Au contraire, Nestlé India, IndusInd Bank, Reliance Industries Ltd (RIL) et Power Grid Corporation of India ont été les principaux retardataires de l’indice. L’indice Bank Nifty a gagné 0,21 pour cent pour terminer à 36 424, tandis que l’indice Nifty Metal a augmenté de 1,54 pour cent. A l’exception de Nifty Media, tous les indices sectoriels ont été réglés dans le vert.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a gagné pour la troisième journée consécutive le 31 août et a clôturé au-dessus de 17 000 pour la première fois de son histoire. Nifty a tranché 17 000 sans trop d’effort. Un taux de baisse d’avance plat ce jour-là indique que les traders affluent vers les grandes capitalisations et retirent leurs bénéfices des moyennes et petites capitalisations. Nifty pourrait maintenant faire face à une résistance à 17250 tandis que 16951 pourrait fournir un support. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking-

«Ce fut un mouvement phénoménal pour Nifty, qui est passé de 16 000 à 17 000 au mois d’août, après avoir passé près de deux mois en consolidation. À l’avenir, les participants réagiront d’abord aux données du PIB en début de séance le mercredi 1er septembre. En outre, les ventes d’automobiles commenceront également à affluer. Nous réitérons notre vision haussière des marchés, en mettant l’accent sur la sélection de titres. Le mouvement de rattrapage dans le secteur bancaire serait désormais le prochain facteur décisif pour que l’élan dominant se poursuive. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Les taureaux se sont déchaînés pour marquer la hausse la plus rapide de 1000 points dans le Nifty ce mois-ci pour franchir facilement 17k. FMCG & IT biggies ainsi que les jumeaux sans fil et Bajaj ont fait paraître sans effort les chiffres du PIB du premier trimestre aujourd’hui. Les actions de métaux ont également apporté un bon soutien alors que les indices ont grimpé de plus d’un pourcentage en fin d’après-midi aujourd’hui alors que la rue attend les chiffres 4W Auto demain avec optimisme.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Sur le graphique journalier, l’indice nifty50 a franchi le niveau psychologique de 17000 avec l’augmentation du volume et a montré une remontée directe à la hausse qui souligne la force du compteur. De plus, l’indice a donné lieu à une cassure de la ligne de tendance haussière ainsi qu’à ses échanges au-dessus de la bande supérieure de la formation de Bollinger, ce qui suggère une présence haussière dans le compteur. L’indice s’est négocié au-dessus de tous les indicateurs clés importants, ce qui ajoute encore une force positive. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a un support immédiat déplacé à 17 000 niveaux tandis que la résistance peut atteindre 17 200 niveaux. »

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities –

« Les actions nationales ont prolongé leurs gains, Nifty dépassant les 17 000 niveaux en un mois. Une dynamique d’achat soutenue dans tous les secteurs et des indices mondiaux favorables ont aidé les marchés. Notamment, tous les indices sectoriels clés se sont échangés dans le vert, les métaux, les financières (hors banques) et la pharma connaissant une reprise plus forte. Bharti Airtel était à nouveau au centre de l’attention, car la clarté sur la collecte de fonds et l’indication d’une hausse des tarifs ont conduit l’action à gagner plus de 7% aujourd’hui. Cependant, les actions à moyenne et petite capitalisation ont sous-performé aujourd’hui et la réalisation de bénéfices dans un certain nombre d’actions à moyenne capitalisation était visible. L’indice de volatilité a également bondi de plus de 7% aujourd’hui. Bharti Airtel, Hindalco, Eicher Motors et Bajaj Finance figuraient parmi les meilleurs gagnants de Nifty, tandis que Tata Motors, Nestlé, IndusInd Bank et Reliance Industries étaient à la traîne.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities-

“Nifty a fait un autre high à vie aujourd’hui. Il a montré de la force depuis les quatre dernières séances de bourse. Il a clôturé aujourd’hui à 17130, en hausse de 200 points. L’augmentation d’aujourd’hui de chouette était avec de bons volumes, ce qui indique que la force peut continuer. Nous pourrions voir 17200 et 17220 dans les prochaines séances de bourse. 16950 à 16900 serviront de support pour nifty. Toute correction dans Nifty peut être utilisée comme une opportunité d’achat avec un stop loss strict.

