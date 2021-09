Les taureaux aident Sensex, Nifty à terminer sa récupération tardive dans le vert; le rallye de retrait peut-il s’étendre davantage ?

Les marchés plus larges ont clôturé avec des gains, à l’exception des indices à petite capitalisation. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont repris le contrôle sur Dalal Street à la dernière heure des échanges mardi, aidant Sensex et Nifty à rebondir après les creux. Le S&P BSE Sensex a bondi de 514 points ou 0,88% pour terminer à 59 005 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 165 points ou 0,95% pour clôturer à 17 562. Bajaj Finance a été le premier gagnant de Sensex à la clôture, en hausse de 5%, suivi par IndusInd Bank, Tata Steel et ITC. Maruti Suzuki India a été le composant Sensex le moins performant, en baisse de 2,5%, suivi de Bajaj Auto, Nestlé India et Power Grid Corporation. Bank Nifty a organisé une reprise pour terminer à 37 235. Les marchés plus larges ont clôturé avec des gains, à l’exception des indices à petite capitalisation. India VIX était en baisse avec des pertes.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

“Après deux jours de forte correction, les indices de référence ont connu une forte remontée tandis que Nifty a trouvé un support à 17326 pour inverser la tendance baissière. Techniquement, la texture de la formation de renversement prononcé près de la SMA à 10 jours suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport au niveau actuel. Nous sommes d’avis que même si la tendance à court terme est toujours à la hausse, les conditions incertaines du marché mondial pourraient voir le Nifty se situer dans une fourchette de niveaux 17650-17450. Pour les day traders, tant que l’indice se négocie au-dessus de 17450, un rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17600-17650 -17680. D’un autre côté, en dessous de 17430, la tendance haussière serait vulnérable. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les indices nationaux ont chancelé au début de la séance de bourse, mais les tendances positives des marchés mondiaux ont conforté les actions indiennes pour rebondir au cours du second semestre. Les actions mondiales se sont remises des craintes suscitées par les problèmes de l’économie chinoise, avant la réunion du FOMC qui débutera plus tard dans la journée. Tous les principaux secteurs se sont échangés dans la zone verte tandis que le secteur automobile est resté sous pression en raison de la hausse des coûts des intrants et de la pénurie de semi-conducteurs à laquelle l’industrie automobile mondiale est confrontée.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“Une forte reprise a été observée depuis une bonne zone de support comme mentionné et a clôturé une journée à 17562 avec des gains de 1% et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier après deux bougies baissières. Désormais, 17600-17660 agira comme zone de résistance. On peut également verrouiller leurs gains longs autour desdits niveaux et les supports sont placés dans la zone 17500-17430. la plage globale se situe entre la zone 17300-17800.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty a bien récupéré après avoir atteint un creux de 17326, cependant, les volumes étaient inférieurs à sa moyenne. Il a clôturé à 17570, en hausse de 170 points. Il est important pour Nifty de rester au-dessus de 17250, sinon nous pourrions voir une correction à 16800 niveaux. Les traders doivent être prudents, Nifty peut provoquer des mouvements brusques dans les deux sens, déclenchant des stop loss à la fois sur les positions longues et courtes. Dans l’ensemble, la tendance de Nifty restera haussière tant qu’elle se négocie au-dessus de 17250. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, le nifty50 s’est remis du support immédiat autour de 17270 niveaux et s’est maintenu au-dessus de 9 jours de formation de la SMA et de la bande de Bollinger moyenne, ce qui indique une nouvelle force pour la prochaine séance de bourse. Sur un graphique horaire, l’indice astucieux a donné une cassure à la formation du canal en chute et a montré un croisement positif dans le stochastique et le RSI, ce qui soutient la tendance à la hausse. À l’heure actuelle, Nifty a son support crucial à 17250 niveaux tandis que la résistance se situe à 17650 niveaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.