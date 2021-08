Les taureaux BCH grimpent au mont 630 $ pour atteindre de nouveaux sommets Crypto new media

TL;Répartition DR

Les dernières mises à jour BCH/USD montrent une tendance haussière à la hausse. L’analyse du prix au comptant du Bitcoin montre que les taureaux ont porté le prix à 625 $ aujourd’hui. Le niveau de résistance à 631 $ sera bientôt franchi.

La dernière analyse du prix au comptant du Bitcoin montre une dynamique haussière croissante. Les niveaux de prix ont considérablement augmenté et la valeur a dépassé le niveau de 625 $.

La ligne de tendance à court terme va également en faveur des taureaux, mais la tendance à long terme a été de nature baissière. L’analyse du prix du Bitcoin Cash montre que le prix devrait bientôt franchir la barrière à 631 $ et augmenter.

Graphique des prix BCH/USD à 1 jour : l’élan haussier empêche le prix de continuer à baisser

Le graphique des prix sur 1 jour montrant les valeurs des crypto-monnaies va légèrement vers la direction haussière aujourd’hui. L’élan est considérable car le prix a fait face à une hausse à 628 $, après une pression baissière croissante dans le passé.

Les taureaux prennent maintenant les devants, et les derniers mois ont été favorables aux taureaux ainsi que la moyenne mobile (MA) est de 656 $ de hauteur. La volatilité diminue, ce qui peut être considéré comme un indicateur positif pour la crypto-monnaie à l’avenir selon l’analyse des prix Bitcoin Cash.

Tableau des prix BCH/USD sur 1 jour. Source : TradingView

Les indicateurs des bandes de Bollinger affichent les valeurs suivantes dans le graphique des prix ; la bande supérieure est à 720 $ tandis que la bande inférieure est à 566 $, respectivement. Le score de l’indice de force relative (RSI) augmente également et a atteint la valeur de 52.

Analyse du prix au comptant du Bitcoin : une cassure haussière conduit à une hausse des prix au-delà de 625,31 $

Le graphique d’analyse des prix en espèces de Bitcoin sur 4 heures montre une augmentation significative des niveaux de prix après avoir subi une baisse rapide dans un passé proche. Le prix est en train de dépasser sa valeur actuelle qui est de 625,3 $ pour donner un avantage supplémentaire aux taureaux. La moyenne mobile est de 613 $ dans le graphique des prix sur 4 heures, et bien inférieure à la valeur du prix car la dynamique haussière a été énorme. La volatilité diminue également, ce qui est également une indication positive de la valeur de l’actif.

Tableau des prix BCH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La ligne de tendance à court terme va également dans le sens haussier, et les bandes de Bollinger gagnent en moyenne 631 $. Le score RSI augmente également progressivement et a atteint 45, à mesure que de plus en plus d’acheteurs se rapprochent du marché.

Graphique des indicateurs techniques BCH/USD. Source : TradingView

La concurrence au cours des dernières heures a été rude, c’est pourquoi le graphique des indicateurs techniques montre un signal neutre. Le nombre d’acheteurs et de vendeurs a été presque équilibré, puisque neuf indicateurs sont présents à la position d’achat, sept à la vente et 10 sont à la position neutre.

Les moyennes mobiles montrent un signal d’achat, car il y a eu une forte pression du côté haussier aujourd’hui. Il y a un total de huit indicateurs présents à la position d’achat, six à la position de vente et un est à la position neutre.

Les oscillateurs affichent également un signal neutre, avec un total de huit oscillateurs présents du côté neutre, et un indicateur chacun est présent sur les positions de vente et d’achat.

Conclusion de l’analyse du prix au comptant du Bitcoin

Les analyses des prix au comptant du Bitcoin sur 1 jour et 4 heures montrent des signaux positifs pour les taureaux, et il est grand temps que les acheteurs achètent les actifs. Les dernières heures ont été critiques pour la crypto-monnaie, mais aujourd’hui, les taureaux ont réussi à franchir la barrière de la résistance.

Le prix a augmenté à 625 $ et une nouvelle augmentation est à prévoir si le marché reste favorable aux taureaux. Si le support reste solide à 594 $, il y aura alors plus de chances que l’élan haussier se renforce.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.