Les taureaux Bitcoin attaquent 57000 $ et les altcoins se rassemblent à la fin du mois d’avril

Bitcoin (BTC) et le marché plus large de la crypto-monnaie ont vu le jour le 30 avril lors de la clôture sans incident de l’expiration des options de 4,2 milliards de dollars de ce mois-ci sans aucun signe de controverse.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent qu’après une brève baisse sous le niveau de support de 53000 $ le 29 avril, le prix du Bitcoin a affiché un rallye de 10% au-dessus de 57400 $ à midi.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

La révélation du PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, selon laquelle l’entreprise a enregistré une augmentation de ses revenus de 52% par rapport au même trimestre de l’année dernière, renforcera probablement l’argument selon lequel les organisations devraient conserver Bitcoin dans leur bilan afin de lutter contre l’inflation et d’attirer de nouveaux investisseurs. .

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) gagnent également du terrain alors que la Banque d’Angleterre a révélé qu’elle allait de l’avant avec son intention de lancer une livre numérique et que la banque centrale française a fait la une des journaux le 29 avril après avoir liquidé une obligation de 100 millions d’euros à l’aide d’une CBDC. qui était hébergé sur le réseau Ethereum (ETH).

Les altcoins montrent une force significative

Alors qu’une grande partie des principales nouvelles et de l’attention des analystes tourne autour du Bitcoin et de l’Ethereum, une poignée d’altcoins a attiré l’attention des traders vendredi alors que leurs prix affichaient des gains à deux chiffres.

L’un des meilleurs résultats de la journée a été IoTeX, qui a augmenté de 75% pour atteindre un nouveau record de 0,085 $. Le projet blockchain est axé sur la résolution des problèmes d’évolutivité, de confidentialité et de coûts d’exploitation élevés qui limitent l’adoption massive de l’écosystème de l’Internet des objets (IoT).

Graphique 4 heures IOTX / USDT. Source: TradingView

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à repérer une perspective haussière pour IOTX le 27 avril, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation. Twitter

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix IOTX. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le tableau ci-dessus, le score VORTECS ™ a commencé à grimper le 26 avril et a culminé à 76 le 27 avril avant de remonter à 73 le 29 avril. Il est à noter que le score VORTECS ™ a atteint 73 environ 10 heures avant que le prix ne grimpe de 75% pour atteindre un nouveau record de 0,0857 $.

Une deuxième pièce qui a bien fonctionné ces derniers jours et qui enregistre maintenant un score VORTECS ™ de 95 est PARSIQ (PRQ), une plate-forme d’analyse qui offre des outils de pointe pour analyser la technologie de la blockchain dans une variété d’industries. .

Score VORTECS ™ (vert) vs. prix PRQ. Source: Cointelegraph Markets Pro

L’optimisme pour PRQ a été détecté pour la première fois le 28 avril, lorsque le score VORTECS ™ a atteint la zone verte. Le score est resté proche de ce niveau (67) pour le lendemain, puis a rapidement grimpé à un sommet de 95 le 30 avril lorsque le prix du PRQ a encore augmenté.

Un puntaje de 95 es uno de los puntajes más altos jamás registrados en el sistema VORTECS ™, y se ha demostrado que instancias previas de puntajes entre mediados y altos de los 90 preceden a una mayor apreciación del precio, como lo demostró recientemente Polygon (MATIC ) cette semaine.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Dans l’ensemble, les altcoins se sont ralliés à tous les niveaux, augmentant la capitalisation boursière totale à 2,177 billions de dollars, tandis que le taux de domination de Bitcoin est tombé à 48,8%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.