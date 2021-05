Les taureaux Bitcoin attaquent 57000 $ et les altcoins se rassemblent alors qu’avril implique une profondeur

1er mai 2021 08:56 & nbspUTC

| Mise à jour:

1 mai 2021 à 08:56 & nbspUTC

Par Clark

Les altcoins affectés vers de nouveaux sommets et la valeur du Bitcoin ont dépassé les 57000 dollars peu de temps après la résiliation des choix mensuels sans incident de 4,2 milliards de dollars.

Bitcoin (BTC) et, par conséquent, le marché global de la crypto-monnaie ont pris vie le 30 avril alors qu’un épisode ordinaire de la résiliation des choix de 4,2 milliards de dollars de ce mois-ci s’est produit sans aucun signe de dispute.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que lorsqu’une courte baisse en dessous des dommages de 53000 $ le 29 avril, la valeur de Bitcoin a organisé un dixième rallye supérieur à 57400 $ à midi.

La révélation du chef de l’exploitation de MicroStrategy, Archangel Saylor, selon laquelle la société a vu ses revenus augmenter de 52% par rapport à un trimestre similaire l’année dernière, peut éventuellement renforcer l’argument selon lequel les organisations devraient conserver Bitcoin comme le moyen le plus simple de lutter contre l’inflation en plus de attirer de nouveaux investisseurs.

Les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) gagnent du terrain parce que la Banque d’Angleterre a révélé qu’elle allait de l’avant avec son intention de lancer une livre numérique et que, par conséquent, l’organisation financière française a fait la une des journaux le 29 avril lors du règlement d’une obligation unitaire monétaire de 100 millions de dollars employant une CBDC. qui était hébergé sur le réseau Ethereum (ETH).

Les altcoins montrent une force vitale

Alors qu’une grande partie des informations et de l’attention des analystes tournent autour du Bitcoin et de l’Ethereum, quelques altcoins ont attiré l’attention des traders vendredi, leurs coûts ayant enregistré des gains à deux chiffres.

L’un des plus performants de la journée a été IoTeX, qui a bondi de 75% pour atteindre un niveau de remplacement incomparable à 0,085 $. Le projet blockchain vise à résoudre les problèmes de mesurabilité, de confidentialité et de prix opérationnels élevés qui limitent l’adoption massive du système du Web des objets (IoT).

Les connaissances VORTECS ™ des professionnels de Cointelegraph Markets ont commencé à trouver des perspectives optimistes pour IOTX le 27 avril, avant la récente hausse de valeur.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’un mélange de points d’information avec le sentiment du marché, le volume du commerce, les mouvements de valeur récents et l’activité Twitter.

Comme le montre le graphique supérieur à, le score VORTECS ™ a commencé à monter le 26 avril et a atteint un sommet de 76 le 27 avril avant de grimper à 73 une fois de plus le 29 avril. Il est intéressant de noter que le score VORTECS ™ a atteint 73 environ dix heures avant la valeur a grimpé de 75 à un niveau de remplacement incomparable à 0,0857 $.

Une deuxième pièce qui a été envahie par les arts de la scène ces derniers jours et qui enregistre actuellement un score VORTECS ™ de 95 est PARSIQ (PRQ), une plate-forme d’analyse qui fournit des outils à jour pour l’analyse de la technologie blockchain à travers un éventail de les industries.

La tendance haussière du PRQ a été détectée pour la première fois le 28 avril une fois que le score VORTECS ™ a atteint la zone inexpérimentée. Le score est resté proche de ce niveau (67) au cours de la journée suivante, puis un rythme a grimpé à un sommet de 95 le 30 avril, car la valeur de PRQ a augmenté.

Un score de 95 est l’un des meilleurs scores jamais enregistrés sur le système VORTECS ™, et les anciennes instances de scores entre le milieu et le haut des années 90 précèdent une plus grande appréciation de la valeur, comme cela a été récemment incontestable par la forme polygonale (MATIC).

En règle générale, les altcoins se sont ralliés à tous les niveaux, portant l’ensemble de la capitalisation à 2,177 billions de dollars, tandis que le taux de domination de Bitcoin a glissé à quarante 8,8%.

Clark

Chef de la technologie.

