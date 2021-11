Les taureaux Bitcoin célèbrent: la plus grande banque d’Estonie permet aux clients d’acheter des crypto-monnaies

L’Estonie est devenue le dernier pays à donner des raisons d’encourager les taureaux Bitcoin, selon Marcus Sotiriou, un commerçant chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock. Voici un bref résumé des récents mouvements et actualités concernant Bitcoin et les actifs numériques.

L’Estonie est devenue une autre entrée sur la liste des pays à adopter Bitcoin. LHV, la plus grande banque d’Estonie, permet désormais aux clients d’acheter des crypto-monnaies. Les clients de la banque pourront échanger des actifs majeurs tels que Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD) et Chainlink (LINK / USD) sur l’application mobile LHV à partir de la semaine prochaine.

L’industrie de la crypto-monnaie est devenue mondiale

LHV a rejoint la Commonwealth Bank of Australia, qui a récemment annoncé son intention de permettre aux clients d’échanger Bitcoin et Ethereum. Ignorons le fait que la population de l’Estonie est moins nombreuse que les clients de la banque australienne. C’est une nouvelle importante car elle montre à quel point la crypto est arrivée. Un jour, toutes les banques seront obligées de l’intégrer dans leurs offres.

Bitcoin est dans une tendance baissière, mais les perspectives restent haussières

Bitcoin se négocie actuellement à un peu moins de 57 000 $, bien en deçà de son récent ATH. Cependant, la crypto phare est dans une tendance baissière sur des délais inférieurs, un fait démontré par la baisse de la résistance. Passer au-dessus du niveau des 60 000 $ confirmerait une tendance à double fond. Il s’agit d’un signe haussier qui pourrait entraîner une reprise de la tendance haussière de l’actif dans un proche avenir, atteignant éventuellement un nouveau sommet historique.

Mercado Libre permet des investissements en crypto-monnaie au Brésil

Dans l’actualité connexe, une autre raison pour laquelle les taureaux Bitcoin applaudissent : Mercado Libre, l’homologue sud-américain d’eBay, a annoncé qu’il autoriserait les investissements cryptographiques au Brésil. Ce type d’adoption par les sociétés de commerce électronique de haute technologie montre à quel point l’industrie de la cryptographie est peu probable de connaître un marché baissier qui dure plusieurs années comme par le passé. Bientôt, cela deviendra complètement général.

La fête des taureaux après Bitcoin : la plus grande banque d’Estonie permet aux clients d’acheter des crypto-monnaies est apparue en premier sur Invezz.