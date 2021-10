Les taureaux Bitcoin ciblent des prix supérieurs à 58 000 $ avant l’expiration des options de 820 millions de dollars de vendredi

Tout le monde parle d’un prix Bitcoin (BTC) à six chiffres maintenant que l’actif numérique est sorti de sa tendance à la baisse de plusieurs mois et a confirmé qu’une tendance haussière est en jeu.

Si Bitcoin entre dans un mouvement parabolique vers 110 000 $, cela correspondrait enfin à la prédiction du modèle Stock-to-Flow de PlanB. Selon l’analyste pseudonyme, la rareté et la valorisation de l’or et d’autres métaux précieux et « le FUD énergétique d’Elon Musk et la répression minière de la Chine » sont quelques-uns des facteurs responsables des cinq derniers mois d’une inexactitude de 50 % ou plus dans le modèle.

Les espoirs de Bulls s’accrochent principalement à un fonds négocié en bourse approuvé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Actuellement, plusieurs demandes sont en attente d’examen entre le 18 octobre et le 1er novembre, mais le régulateur pourrait reporter sa décision finale.

L’expiration des options de 830 millions de dollars le 15 octobre a été largement affectée par la hausse des prix de 20 % initiée le 4 octobre, qui a très probablement éliminé 92 % des options de vente (vente).

Prix ​​Bitcoin sur Coinbase en USD. Source : TradingView

Les conséquences de la répression minière en Chine ont été un événement important qui aurait pu alimenter le sentiment des investisseurs, et la recherche montre que les États-Unis représentent 35,4% du taux de hachage Bitcoin.

En outre, comme l’a signalé Cointelegraph, les États américains du Texas et de l’Ohio devraient également recevoir des centres miniers Bitcoin à grande échelle, ce qui augmentera encore plus la part de marché américaine de la cryptographie.

L’expiration du 8 octobre a été profitable pour les taureaux

Après le bénéfice net estimé de 370 millions de dollars de la semaine dernière à l’expiration des options BTC, les taureaux avaient plus de puissance de feu, et cela est évident dans l’expiration de 820 millions de dollars de ce vendredi. Cet avantage explique pourquoi l’intérêt ouvert des options d’achat (achat) est 43% plus élevé que les options de vente neutres à baissières.

Les options Bitcoin cumulent les intérêts ouverts pour le 15 octobre. Source : Bybt

Comme le montrent les données ci-dessus, les ours ont placé 335 millions de dollars de paris pour l’expiration de vendredi, mais il semble qu’ils aient été pris par surprise, car 92% des options de vente (vente) risquent de devenir sans valeur.

En d’autres termes, si Bitcoin reste au-dessus de 56 000 $ le 15 octobre, seules 36 millions de dollars d’options de vente neutres à baissières seront activées vendredi à 8 h 00 UTC.

Les taureaux ont une raison de pousser le prix du BTC au-dessus de 58 000 $

Vous trouverez ci-dessous les quatre scénarios les plus probables pour l’expiration du 15 octobre. Le déséquilibre en faveur de chaque côté représente le profit théorique. En d’autres termes, en fonction du prix d’expiration, la quantité de contrats d’achat (achat) et de vente (vente) devenant actifs varie :

Entre 52 000 $ et 54 000 $ : 3 140 appels contre 2 110 options de vente. Le résultat net est de 55 millions de dollars en faveur des instruments call (bull).

Entre 54 000 $ et 56 000 $ : 3 700 appels contre 1 240 options de vente. Le résultat net est de 130 millions de dollars en faveur des instruments call (bull).

Entre 56 000 $ et 58 000 $ : 4 850 appels contre 680 options de vente. Le résultat net est de 235 millions de dollars en faveur des instruments call (bull).

Au-dessus de 58 000 $ : 6 230 appels contre 190 options de vente. Le résultat net est une domination complète, les taureaux profitant de 350 millions de dollars.

Cette estimation brute considère les options d’achat exclusivement utilisées dans les paris haussiers et les options de vente dans les transactions neutres à baissières. Cependant, les investisseurs peuvent avoir utilisé une stratégie plus complexe qui implique généralement des dates d’expiration différentes.

Les ours ont besoin d’une correction de prix de 7% pour réduire leur perte

Dans tous les scénarios, les taureaux ont un contrôle absolu sur l’expiration de ce vendredi, et il y a une poignée de raisons pour qu’ils maintiennent le prix au-dessus de 56 000 $. D’un autre côté, les ours ont besoin d’un mouvement négatif de 7 % en dessous de 54 000 $ pour éviter une perte de 235 millions de dollars ou plus.

Néanmoins, les commerçants doivent considérer que pendant les courses haussières, la quantité d’efforts dont un vendeur a besoin pour faire pression sur le prix est immense et généralement inefficace. Les analyses indiquent un avantage considérable des options d’achat (achat), alimentant encore plus de paris haussiers la semaine prochaine.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.