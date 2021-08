Les taureaux Bitcoin dépassent la barre des 40 000 $ avant l’expiration des options de 625 millions de dollars de vendredi Crypto new media

in

Malgré les récentes percées au niveau de 40 000 $, le prix du Bitcoin (BTC) pourrait encore faire face à une pression à la baisse en août. Le rallye de 42% fin juillet a effectivement inspiré des paris optimistes sur les options à court terme, mais les données initiales favorisent largement les options d’achat neutres à haussières, et l’incapacité à maintenir 40 000 $ a considérablement réduit cet avantage.

Une bonne partie de la pression vient probablement de la proposition d’infrastructure au Sénat des États-Unis. HR 3684 resserre les règles sur les entreprises gérant les crypto-monnaies et étend les exigences de déclaration pour les courtiers, ce qui a eu un effet négatif sur la dynamique haussière du marché. En plus de resserrer la réglementation sur les entreprises axées sur la cryptographie, les partisans du projet de loi pensent qu’ils peuvent trouver 28 milliards de dollars de financement supplémentaire en élargissant la fiscalité sur les transactions d’actifs numériques.

Ces mesures inattendues ont été ajoutées à l’accord le 28 juillet, après des semaines de débat entre les républicains et les démocrates et un autre facteur baissier est survenu le 27 juillet lorsque Micheal Hsu, le contrôleur par intérim de la monnaie, a annoncé que les régulateurs enquêtaient sur les réserves de papier commercial soutenant Attache (USDT).

Les options Bitcoin du 6 août regroupent les intérêts ouverts. Source : Bybt

L’expiration des options Bitcoin de 625 millions de dollars de ce vendredi contient 400 millions de dollars d’options d’achat neutres à haussières contre 225 millions de dollars d’options de vente protectrices. Même si l’analyse initiale montre une énorme différence, 70 % des options d’achat ont été placées à 39 000 $ ou plus.

Les taureaux peuvent étendre leur avance à 162 millions de dollars si le prix d’expiration est supérieur à 40 000 $

Seulement 120 millions de dollars d’options d’achat participeront à l’expiration de vendredi si le prix du Bitcoin reste inférieur à 39 000 $. D’un autre côté, 35 millions de dollars d’options de vente neutres à baissières seront actives, ce qui se traduira par un avantage de 85 millions de dollars pour les taureaux.

Si Bitcoin se négocie au-dessus du seuil de 39 000 $ à l’expiration du 6 août, la différence passe à 110 millions de dollars. Cependant, si les taureaux unissent leurs forces pour pousser le marché au-dessus de 40 000 $, les options d’achat dépasseront les options de vente protectrices de 162 millions de dollars.

Il y a encore de la place pour les surprises, mais les taureaux ont le dessus

Même si l’expiration des options survient en moins de 17 heures, la volatilité du Bitcoin laisse place à des surprises. Les taureaux sont la force dominante en jeu et ils sont susceptibles d’exercer leur force pour maintenir les prix au-dessus de 38 000 $.

Considérant que les menaces provenant du Sénat américain et de l’enquête Tether ne porteront probablement pas leurs fruits à court terme, les chances que les ours fassent un retour sont assez minces.

Après l’expiration, les taureaux utiliseront probablement leurs bénéfices pour ajouter des positions pour les semaines à venir, ce qui renforcera encore le support actuel de 37 500 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.