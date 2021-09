Les taureaux Bitcoin font une course sur 45 000 $ après que Twitter a lancé le basculement cryptographique

L’optimisme haussier est à la hausse sur le marché des crypto-monnaies le 23 septembre, alors que les prix continuent de se remettre de la volatilité de cette semaine, résultat de la pression réglementaire sur le secteur de la cryptographie, de la réunion du FOMC sur les hausses des taux d’intérêt et la politique monétaire de la Fed, ainsi que craint que la situation d’Evergrande se répercute sur les marchés financiers mondiaux.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir négocié dans une fourchette comprise entre 43 000 $ et 44 300 $ pendant les premières heures de négociation jeudi, le prix du BTC a dépassé les 44 800 $ en début d’après-midi et vise maintenant à faire basculer le niveau de résistance de 45 000 $ en support.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le moment de la hausse du prix du BTC correspond étroitement à l’annonce de Twitter selon laquelle les utilisateurs pourront désormais donner un pourboire à d’autres utilisateurs avec des crypto-monnaies comme Bitcoin grâce à une intégration avec Strike, une application de paiement construite sur le réseau Lightning qui permet des transactions Bitcoin à faible coût.

RUPTURE : Twitter lance la fonctionnalité de basculement Bitcoin Lightning Network sur iOS. – Pomp (@APompliano) 23 septembre 2021

Ce développement est intervenu alors que l’élan dans l’écosystème de la crypto-monnaie était déjà à la hausse, le top altcoin Ether (ETH) étant revenu au-dessus de 3 100 $. Les données montrent également que le solde d’éther détenu dans les réserves sur les principaux échanges de crypto-monnaie a atteint un niveau record.

Les altcoins rebondissent complètement

Le marché de l’altcoin tourne à plein régime alors que la concurrence dans le domaine de la première couche s’intensifie avec des projets comme Terra (LUNA), Avalanche (AVAX) et Cosmos (ATOM) réalisant des gains en termes de prix et attirant de nouveaux utilisateurs grâce à des coûts inférieurs. transactions et des délais de traitement plus rapides.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Celer (CELR) est le meilleur gagnant sur 24 heures après avoir vu son prix grimper de 52% à un nouveau record historique à 0,14 $, tandis que Celo (CELO) a réalisé un gain de 24% et se négocie à 7,80 $.

Parmi les autres performances notables, citons un gain de 23% pour COTI, un gain de 21% pour Tezos (XTZ) et un rallye de 20% pour Origin Trail (TRAC).

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,999 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.