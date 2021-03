Les taureaux Bitcoin prennent une pause tandis que le prix du BTC glisse en dessous de 55000 $

Le prix du Bitcoin s’est vendu le 15 mars alors que les ours ont repoussé le prix dans la fourchette moyenne de 50000 USD quelques jours après que (BTC) ait atteint un nouveau record au-dessus de 61000 USD.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix du Bitcoin a chuté aussi bas que 54600 $ et qu’au moment de la rédaction de cet article, les acheteurs ne sont pas intervenus pour arrêter la baisse.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Une série de développements récents ont augmenté le facteur de peur, d’incertitude et de doute (FUD) pour la principale crypto-monnaie, y compris les rumeurs d’une éventuelle interdiction des actifs numériques en Inde qui criminaliserait la possession, l’émission, l’exploitation minière, le commerce et le transfert de crypto-monnaie.

Ajoutant aux mauvaises nouvelles du jour, PancakeSwap (CAKE) et Cream Finance (CREAM), deux des meilleurs projets DeFi sur la chaîne intelligente Binance, ont été victimes d’une attaque d’usurpation DNS qui cherchait à hameçonner les utilisateurs pour qu’ils entrent leurs clés privées sur le site Web.

Les deux projets ont immédiatement informé les utilisateurs de l’exploit et leur ont conseillé d’éviter de se connecter jusqu’à ce que le problème soit résolu. et il est rappelé de garder leurs clés privées et leurs phrases de départ en sécurité et stockées hors ligne. À la clôture quotidienne, le prix de CAKE était en baisse de 8,7% et celui de CREAM de 14,3% avant de remonter à 110 $ à la clôture quotidienne.

La tendance haussière reste intacte

Malgré le déclin de lundi, les traders sont optimistes que la BTC connaîtra une reprise rapide et une enquête récente estime que jusqu’à 10% des 400 milliards de dollars de secours en cas de pandémie pour les citoyens américains pourraient être utilisés pour acheter du Bitcoin et des actions.

Un autre signe haussier pour BTC provient des marchés à terme, où un record de 22,5 milliards de dollars d’intérêt ouvert sur les contrats à terme BTC indique que les haussiers restent optimistes quant à la poursuite de la tendance haussière actuelle.

Selon Chad Steinglass, responsable du trading chez CrossTower, la vente tôt le matin n’a pas été surprenante en raison de plusieurs facteurs, notamment la diminution de la liquidité le week-end, ce qui peut conduire à «des liquidations de produits d’échange et d’options hautement endettés qui se négocient en dehors des États-Unis, »Exacerbant le mouvement vers le bas.

Steinglass a déclaré:

«Ajoutez à cela le fait que la Chine se négocie faiblement depuis le Nouvel An lunaire sur les marchés des actions et de la cryptographie, et une liquidation des sommets du week-end, bien que décevante, n’est pas particulièrement surprenante.»

L’optimisme stimulé mène à de nouveaux records en actions

Les marchés financiers traditionnels se sont redressés lundi alors que l’optimisme entourant le récent plan de relance de 1,9 milliard de dollars signé par le président Biden a contribué à atténuer les inquiétudes liées à la hausse des rendements du Trésor.

Le S&P 500, le Dow et le NASDAQ ont tous clôturé la journée positivement, en hausse de 0,65%, 0,53% et 1,05% respectivement. Le S&P 500 et le Dow établissent tous deux de nouveaux sommets à la fin de la journée de négociation.

Certains altcoins ignorent le virage baissier de Bitcoin

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. La source: Pièce360

Malgré la tournure baissière des événements, plusieurs altcoins ont pu résister et se rallier plus haut.

Enjin (ENJ) a vu son prix grimper de 32% pour atteindre un nouveau sommet historique de 3,00 $ au début des heures de négociation alors que le volume des altcoins augmentait après avoir été coté à la bourse de Huobi.

Le système à double jeton de VeChain (VET) et du VeThor Token (VTHO) a également augmenté, car un pic de volume élevé a élevé la formation professionnelle à un nouveau sommet historique à 0,0827 $. Le prix du VTHO a augmenté de 37% à 0,0119 $, son plus haut niveau en plus de deux ans.

Graphique journalier BTC / USD. La source: Pièce360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,71 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 60,9%.