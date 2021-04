Les taureaux Bitcoin reviennent après le rebond de BTC à un niveau de support clé

Une vague de vente a pris le contrôle du marché de la crypto-monnaie le 7 avril après que le prix du Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 56000 $.

La vente à l’échelle du marché a conduit à 1,4 milliard de dollars de liquidations et certains analystes ont suggéré que cela pourrait être le dernier balayage des traders longs surendettés avant que Bitcoin ne puisse grimper au niveau de 70000 dollars.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Un signe que le marché avait progressé au cours de la semaine dernière était la hausse rapide de la prime Kimchi, qui a été suivie par une baisse de 7% du prix du BTC le 7 avril, les traders craignant que cela puisse être le signal d’un sommet du marché.

Malgré le ralentissement du marché, l’analyse des données en chaîne suggère que Bitcoin pourrait bientôt voir un rallye vers un nouveau record absolu, car les baleines, les mineurs et les détenteurs à long terme ont diminué ou ont complètement cessé de vendre et que la demande institutionnelle reste élevée.

Des marchés traditionnels proches de niveaux records

Les marchés boursiers se sont échangés près de leurs sommets historiques mardi, l’accélération de la croissance de l’emploi, des niveaux records d’activité dans le secteur des services et une expansion de la fabrication ayant entraîné un optimisme inattendu qui a poussé les cours des actions à la hausse.

Malgré ces nouvelles positives, le Dow et le NASDAQ ont clôturé respectivement 0,06% et 0,16%, tandis que le S&P 500 a réussi à terminer la journée avec un gain de 0,06%.

La liste Coinbase offre un petit soulagement

Quelques altcoins ont réussi à se rassembler tout au long de la journée après que Coinbase a révélé qu’il listerait 1INCH, Enjin (ENJ), New Kind of Network (NKN) et Origin Protocol (OGN) sur Coinbase Pro.

À partir d’aujourd’hui, les transferts entrants pour 1INCH, ENJ, NKN et OGN sont disponibles dans les régions où le trading est pris en charge. Les commerçants ne peuvent pas passer d’ordres et aucune commande ne sera exécutée. La négociation débutera à 9 h 00 (heure du Pacifique) le ven 4/9 si les conditions de liquidité sont remplies. https://t.co/L5KlZvMiuA – Coinbase Pro (@CoinbasePro) 7 avril 2021

Suite à l’annonce, le prix de 1INCH et ENJ a enregistré des gains modestes de 5% tandis que le protocole d’origine a augmenté de 10% et le NKN a augmenté de 27%.

Solana (SOL) a également progressé de 10% et Ethereum (ETH) a baissé de 7% pour se négocier en dessous de 2000 $.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,90 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 55,6%.

