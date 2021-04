Les taureaux Bitcoin sont confiants alors même qu’une mesure clé du prix BTC atteint un nouveau plus bas

Les nouveaux traders ne le savent peut-être pas, mais les investisseurs peuvent également emprunter du BTC pour négocier une position courte, pariant ainsi sur la baisse des prix. C’est pourquoi certains analystes surveillent le BTC et le montant total des prêts en USDT pour savoir si les investisseurs sont orientés à la hausse ou à la baisse.

Fait intéressant, les données montrent que même si le prix du Bitcoin vise un nouveau record absolu, le ratio d’emprunt BTC / USDT a atteint son plus bas niveau depuis le 20 novembre chez OKEx. Bien que ce chiffre favorise toujours les taureaux, il soulève des questions sur les catalyseurs derrière le mouvement.

Prix ​​Bitcoin en USD (ci-dessus) et ratio de prêt USDT / BTC. Source: TradingView, OKEx

Chaque fois que les traders empruntent de l’USDT ou d’autres pièces stables, ils l’utilisent probablement pour de longues crypto-monnaies. En revanche, les emprunts BTC sont principalement utilisés pour les positions courtes.

Cela signifie que théoriquement, chaque fois que les prêts USDT / BTC augmentent, le marché est orienté de manière haussière. Le mouvement inverse indique une plus grande demande de shorts Bitcoin.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les prêts USDT chez OKEx détiennent environ huit fois plus que les prêts libellés en Bitcoin. Bien que haussier, il est proche du niveau le plus bas depuis le 17 novembre 2020.

Les taux d’emprunt des ours n’ont jamais été aussi bas

Contrairement aux contrats à terme perpétuels (swaps inverses), les transactions sur marge ont lieu sur des marchés au comptant réguliers. Pour commencer le trading sur marge, un trader n’a besoin que de transférer des fonds de garantie sur un compte sur marge. La plupart des bourses offrent un effet de levier de 3 à 10 fois, en fonction de la volatilité de l’actif et des conditions du marché.

Cet indicateur a diminué de moitié depuis fin février, bien que la BTC marquant un nouveau record de 61 800 dollars et une bougie quotidienne de maintien ferme au-dessus de 55 000 dollars au cours des 17 derniers jours. Néanmoins, une hausse du taux d’emprunt Bitcoin entraînerait sans aucun doute les shorts BTC à réduire leur endettement.

Taux de prêt à court terme Bitfinex BTC. Source: bfxrates.com

Selon les données de Bitfinex, le taux de prêt à court terme de la BTC a chuté à 1% par an. Par conséquent, les coûts élevés ne sont certainement pas à l’origine de l’activité d’emprunt beaucoup plus petite de la CTB. Bien que OKEx ne fournisse pas de graphique, les échanges Poloniex et Quoine ont affiché une tendance similaire, selon les données de coinlend.org.

Les taureaux ont conservé leurs positions longues malgré la hausse des frais

Les traders qui parient sur une variation de prix négative doivent emprunter du BTC pour négocier une position courte. Même dans cette situation, ils devront toujours payer des intérêts et les échanger en USD ou en stablecoin. Pour clôturer la transaction, l’acheteur doit racheter le BTC en espérant un prix inférieur et le restituer au prêteur avec les intérêts supplémentaires.

Taux prêteur à court terme Bitfinex USD. Source: bfxrates.com

Cette fois-ci, il y a eu une hausse massive du taux de prêt en USD à la mi-mars, le Bitcoin ayant dépassé 60000 dollars. La longue frénésie à effet de levier s’est rapidement rétablie lorsque la BTC a chuté de 13% au cours des jours suivants, ce qui a entraîné une normalisation des taux d’emprunt fiat et stablecoin.

Les traders qui cherchent à emprunter des USD ou des pièces stables pour acheter du Bitcoin ont payé de 15% à 23% par an au cours des dernières semaines. Ce taux est probablement la raison pour laquelle le ratio d’emprunt OKEx USDT et BTC n’augmente pas malgré la force des prix de Bitcoin.

À l’heure actuelle, le ratio de prêt favorise les taureaux

Un maigre frais annualisé de 1% n’était pas suffisant pour inciter les emprunteurs à vendre Bitcoin, ce qui est un indicateur positif. S’il y avait eu une demande pour cela, le taux d’emprunt aurait augmenté.

Par conséquent, les traders ne devraient pas percevoir que le ratio de prêt sur marge OKEx est à son plus bas niveau en 5 mois comme un signal baissier.

Même si un taux de marge de 23% pour les achats longs est considérablement coûteux, il y a de la place pour un effet de levier supplémentaire. Par conséquent, 60000 $ devenant un niveau de support pour Bitcoin ne devrait pas être une surprise.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.

Le trading sur marge permet à un investisseur d’emprunter de l’argent ou de la crypto-monnaie pour tirer parti de sa position de trading et augmenter sa taille ou le rendement attendu. Par exemple, emprunter Tether (USDT) permettra d’acheter du Bitcoin (BTC), augmentant ainsi l’exposition. Bien qu’il y ait un taux d’intérêt associé à l’emprunt, le trader s’attend à ce que l’appréciation du prix de la BTC le compense.