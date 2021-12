Les taureaux Bitcoin sont-ils morts? Le taux de financement BTC reste faible ou indisponible

Le prix du Bitcoin est en difficulté, s’échangeant actuellement autour de 46 000 $, en baisse de 33,5% par rapport à son plus haut historique.

Depuis qu’il a atteint son ATH à 69 000 $ au début du mois dernier, BTC est en baisse constante. Ce mois-ci, chaque tentative d’augmentation de la principale crypto-monnaie ne l’a fait que baisser.

L’action des prix ne présentant aucun signe de taureaux, le taux de financement sur bitcoin perpétuel reste faible à 0,01% sur Binance, Huobi et BitMEX et encore plus bas sur OKEx (0,009%), Bybit (0,008%) et FTX (0,007%).

Mais personne ne semble se soucier du faible taux de financement, tout comme ils ne l’ont pas fait fin octobre et début novembre.

Je pense que nous voyons la même chose. Finex fait les hauts et les bas sur $ BTC Croyez qu’il s’agit d’une situation similaire où ils absorberont simplement les ventes à ces niveaux clés. Voir le post de septembre 40,7k en bas Maintenant, je cherche un imo inférieur de 42 à 46k. Finex a également participé à cette course 🙂 https://t.co/pjWX9f6a3T pic.twitter.com/IPcwEN1Epp – Pentoshi LES DM SONT DES ARNAQUES (@Pentosh1) 19 décembre 2021

Selon le trader CL, un investisseur chez eGirl Capital, personne ne veut plus longtemps car de nombreux participants de ByBit et Binance ont déjà perdu leurs fonds lors du tirage de mai-juillet.

« Le changement majeur dans le nombre de personnes souhaitant tirer parti de longue date s’est produit en mai, mais ce phénomène a été prouvé grâce aux données que nous avons vues dans le retracement de septembre, et après cette attaque nucléaire de novembre/décembre, cela devrait être évident. »

Pendant ce temps, selon la personnalité de la crypto Loomdart, qui est également un investisseur dans le capital d’eGirl, « l’hypothèse générale est l’effet de levier, l’oi et les dérivés sont passés » à Terra (LUNA) qui a atteint un nouveau record aujourd’hui, Magic Internet Money (MIM) et Spell Token (SPELL).

Mais cela signifie-t-il que les taureaux sont morts ? Pas vraiment, comme l’explique CL, « le marché revient tout simplement très lentement à la normale, après une longue période d’écume sans précédent ».

Certains sont encore très haussiers, notamment le trader Light, qui était baissier fin novembre et avant cela en avril avant la cotation publique de Coinbase et a maintenant commencé à publier haussier sur Crypto Twitter (CT) depuis la fin de la première semaine de Décembre. Light a tweeté ce week-end,

« Pensez que le péché capital que les gens commettent est de confondre la faiblesse des prix entraînée par des flux EoY structurellement baissiers (sur lesquels ils ont peu de visibilité et qui s’atténueront) avec leurs propres craintes macroéconomiques de préparation de remorques de méthamphétamine. »

pense que cela sera exacerbé par la faiblesse des fonds de capital-risque qui font de leur mieux pour ne pas vider 100x les ordures illiquides afin d’habiller les performances (et à leur tour) et lèvent plutôt l’argent dont ils ont besoin en vendant BTC et ETH https://t .co/38k9xAUSJr – lumière (@lightcrypto) 18 décembre 2021

Lundi, Light a noté que sur Binance, bien que le commerce de détail ait été anéanti lors de la récente vente, l’intérêt ouvert a toujours récupéré 50% depuis lors. Cela signifie que, bien que le commerce de détail n’ait pas repris son élan haussier, ce sont les baleines qui absorbent sur le long terme.

« L’offre au comptant augmente le chemin de la moindre résistance. rend le r/r configuré pour une courte pression, pas une longue pression. »

Comme nous l’avons signalé, le quantitatif en chef de JPMorgan, Marko Kolanovic, s’attend également à une courte compression d’ici la fin de l’année ou le début d’une nouvelle année.

