Les taureaux Bitcoin visent 50 000 $ avant l’expiration des options BTC de 675 millions de dollars de vendredi Crypto new media

Le vendredi 13 août, un total de 675 millions de dollars d’options Bitcoin (BTC) devrait expirer et actuellement, les taureaux bénéficient d’un avantage significatif après un rallye hebdomadaire de 20% à 46 743 $.

Selon Cointelegraph, deux choses qui ont marqué le changement positif observé des investisseurs institutionnels étaient les dépôts vers les bourses de produits dérivés atteignant leurs niveaux les plus bas depuis le 11 mai et les entités avec 10 000 à 100 000 BTC ajoutant plus de 12 milliards de dollars de Bitcoin supplémentaires à leurs avoirs.

Pendant ce temps, l’adoption de la crypto-monnaie continue d’augmenter alors que la société de paiement appartenant à Paypal Venmo a étendu son soutien en permettant aux titulaires de cartes de crédit de convertir leurs récompenses en argent en quatre crypto-monnaies.

Les investisseurs pourraient également réagir à la nouvelle vague de dépôts de fonds négociés en bourse (ETF) à exposition indirecte auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La dernière demande est venue du gestionnaire d’actifs VanEck le 10 août.

Le règlement de 100 millions de dollars de BitMEX et les espoirs de l’ETF ont alimenté les paris haussiers

Le 3 août, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a laissé entendre qu’il serait plus disposé à accepter une demande d’ETF BTC si des modifications spécifiques étaient apportées à l’instrument.

Cette semaine, BitMEX a également accepté de résoudre une affaire de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et du Financial Crimes Enforcement Network. Dans le cadre du règlement, BitMEX paiera jusqu’à 100 millions de dollars de sanctions pécuniaires civiles “pour exploitation illégale d’une plateforme de trading de crypto-monnaie et violations de la lutte contre le blanchiment d’argent”.

Ce flux d’informations haussier a contribué à alimenter certains paris haussiers pour l’expiration des options de vendredi, mais certains commerçants sont devenus trop excités.

Les options Bitcoin cumulent les intérêts ouverts pour le 13 août. Source : Bybt

Le chiffre total est similaire à l’expiration des options de 625 millions de dollars de la semaine précédente, qui avait également un ratio call-to-put de 1,78 à l’époque. Cette semaine, les options d’achat neutres à haussiers dominent à nouveau et les options de vente protectrices sont inférieures au niveau de prix actuel de 46 500 $.

Si Bitcoin reste au-dessus de 46 000 $ le 13 août à 8 h 00 HE, tous les 5 278 contrats d’option de vente BTC deviendront sans valeur.

D’un autre côté, seules 5 335 options d’achat (achat) BTC feront partie de l’expiration, ce qui équivaut à 245 millions de dollars. Les investisseurs sont devenus trop enthousiastes, achetant 48 000 $ et plus d’options haussières, ce qui a réduit le potentiel de 435 millions de dollars de ces options d’achat.

Les ours placent leurs rêves sur un prix Bitcoin inférieur à 44 000 $

Les taureaux pourraient utiliser leur avantage significatif pour forcer le prix à la hausse, car atteindre la barre des 48 000 $ augmenterait le notionnel d’expiration des options de 80 millions de dollars. Dans ce cas, l’avantage des taureaux atteindrait 325 millions de dollars et afficherait une domination encore plus forte sur le marché.

La seule solution pour les ours réside dans une improbable échéance inférieure à 44 000 $. Cela réduirait considérablement l’avantage des taureaux à un maigre 80 millions de dollars si cela se produisait vendredi.

Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour appeler la course, les incitations à déplacer le prix du Bitcoin de 5% en dessous de 46 500 $ ne semblent pas dignes de cet effort.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.