Les taureaux conquièrent 640 $ de résistance pour aller de l’avant Crypto nouveaux médias

Une dynamique haussière a été observée dans le dernier graphique des prix. L’analyse du prix au comptant du Bitcoin montre que les taureaux ont pu porter le prix au-dessus de 640 $. Support pour aller plus haut que 627 $, si les taureaux continuent de mener.

La dernière analyse des prix au comptant du Bitcoin montre une augmentation des niveaux de prix. Les taureaux ont empêché la dynamique baissière de faire baisser davantage le prix et ont provoqué une augmentation du prix jusqu’à 638,66 $.

Les dernières heures ont vu une augmentation du prix alors que la dynamique haussière a dominé la crypto-monnaie. Le prix devrait briser la résistance à 649 $ si la dynamique haussière s’intensifie à l’avenir.

Graphique des prix à 1 jour BCH/USD : les haussiers reprennent de la vigueur après une séquence baissière

L’analyse du prix au comptant du Bitcoin sur 1 jour dicte un changement subtil dans les tendances du marché, car les taureaux ont du mal à laisser un impact après une tendance baissière. Les taureaux ont pu causer peu de différence dans le prix, car il a atteint le niveau de 348 $.

Pourtant, le niveau des prix est bien inférieur à la valeur moyenne qui est la moyenne mobile (MA) de toutes les valeurs, qui se situe à 659 $. La volatilité diminue à un rythme lent, ce qui n’aide pas beaucoup les conditions.

Tableau des prix BCH/USD sur 1 jour. Source : TradingView

D’autres indicateurs majeurs qui sont très importants pour déterminer les tendances du marché sont les bandes de Bollinger, dont la bande supérieure se situe à 726 $ et la bande inférieure à 550,49 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est à une valeur moyenne, c’est-à-dire 54,22, car la semaine dernière a également connu des retracements haussiers.

Analyse du prix au comptant du Bitcoin : la crypto-monnaie fait face à une reprise haussière après une frappe baissière constante

L’analyse du prix au comptant du Bitcoin sur 4 heures montre une augmentation significative du prix après que les ours aient considérablement baissé le prix. L’élan haussier a été considérable et la valeur de la pièce s’est améliorée à 639 $.

C’est un bon début du côté haussier, et on s’attend à ce que le prix croise également la valeur moyenne mobile à 649 $. La volatilité augmente, ce qui signifie que la tendance dominante s’intensifiera lentement à l’avenir.

Tableau des prix BCH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique BCH/USD de 4 heures nous montre également l’indicateur de bande de Bollinger, et sa valeur supérieure est actuellement fixée à 700 $ et sa valeur inférieure est fixée à 628 $. Le score RSI, d’autre part, a également augmenté à 40,51 car sa courbe se déplace maintenant vers le haut.

Graphique des indicateurs techniques BCH/USD. Source : TradingView

Comme l’analyse du prix au comptant du bitcoin l’a confirmé, les tendances ont été haussières pour la journée, tout comme le graphique des indicateurs techniques montrant un signe haussier. Il y a un total de 10 indicateurs qui sont présents à la position d’achat, 10 au neutre, et les six indicateurs restants sont à la position de vente.

Les moyennes mobiles indiquent également un signal haussier, selon lequel 10 indicateurs sont du côté acheteur, quatre du côté vente alors qu’un seul est du côté neutre. La baisse du prix a été énorme la semaine précédente, de sorte que les oscillateurs deviennent baissiers, avec neuf indicateurs à un point neutre, deux à la vente alors qu’aucun n’est au point d’achat.

Conclusion de l’analyse du prix au comptant du Bitcoin

Les analyses de prix Bitcoin en espèces sur 1 jour et 4 heures donnent un signal positif aux acheteurs. C’est le moment le plus approprié pour eux d’acheter plus d’actifs, car le prix est susceptible d’aller au-delà de 638 $.

L’élan devrait encore s’accentuer, ce qui sera encourageant après une longue marée baissière. Le support à 628 $ doit être maintenu si la crypto-monnaie parvient à sécuriser une valeur plus élevée que celle actuellement disponible.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.